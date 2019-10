El escenario macroeconómico local y global es complicado. En consecuencia también lo es el escenario financiero y bursátil. Las perspectivas para el cierre de 2019 son negativas, pero no todo está perdido. Hay analistas que ven luz en el camino. Entre los especialistas de la plataforma de negociación bursátil Alpari, de Reino Unido, hay forma de hacer que 2019 no sea un año desperdiciado para los mercados locales y el crecimiento económico.

César Valencia, analista de mercados financieros para Alpari Internacional, explicó en entrevista con El Economista que existen ocho puntos clave para revertir la dinámica que ha llevado al país a un escenario de desaceleración. Algunos pasan por las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las que, añadió, ya se dio un paso en la dirección correcta, y otros apuntan a una mejoría en la recaudación de impuestos con las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda.

1. Oxígeno para Pemex

Valencia dijo que era necesaria una reestructuración de la deuda de la petrolera para prevenir una baja en la calificación crediticia de México y el consecuente aumento en el riesgo país. "Vemos a Pemex como una empresa que no está en cuidado intensivo, pero puede caer a ese lugar. La recolocación de bonos le da oxígeno por lo menos para un año".

"Este año una de las principales agencias calificadoras recortó la calificación de Pemex. Si otra calificadora de las importantes reducía la calificación, era complicado el futuro de la inversión. La recompra de bonos, con los 5,000 millones de dólares que le transfirieron, fue exitosa y su endeudamiento a mediano plazo también lo fue. Son medidas inteligentes", dijo.

2. Aprovechar la guerra comercial

Contrario a la tendencia en los mercados emergentes, en Alpari consideran que México puede beneficiarse del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, una de las causas principales de la desaceleración económica global. Para lograrlo, debe cubrir el déficit de importaciones en otros países e incrementar las exportaciones mexicanas.

Al conseguirlo, explicó César Valencia, mejorarían las cifras tanto del mercado laboral en México como del consumo nacional. Uno de los factores relevantes que se mantiene pendiente para ello es la aprobación en el Senado estadounidense y en Canadá del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

"Donald Trump (presidente de Estados Unidos) es un factor de riesgo para los mercados que va a estar latente, pero las próximas elecciones limitarán su comportamiento. Él presiona a todo el mundo: a China, a la Reserva Federal (Fed), a México…, pero no puede presionar de más porque eso le sería contraproducente. Al final siempre tendrá que negociar".

3. Política fiscal contracíclica

Otro paso correcto dado por el gobierno mexicano, explicó el especialista, es su disciplina fiscal. Alpari considera que puede mejorar al incluir una política fiscal contracíclica que impulse la reactivación económica. Para ello, la meta de superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019 parece excesiva y puede ser rebajada a 0.7%, dijo Valencia.

4. Destinar los recursos a infraestructura

"El crecimiento para este año no llegará más allá de 0.6% y esos recursos pueden ser destinados a mayor gasto en inversión en infraestructura. El gasto en inversión interna bajó por quinto año consecutivo, con sólo 2.9% del PIB en el presupuesto de 2020. Invertir en infraestructura reforzaría la cadena de producción, con énfasis en la creación de empleos".

5. Reducir el ISR a contribuyentes de menores ingresos

Otro punto relacionado, dijo Valencia, es que no es necesario aumentar ni crear nuevos impuestos para 2020. Reducir el ISR a contribuyentes de menores ingresos, que son propensos a tener un mayor consumo, estimularía la economía y los menores ingresos tributarios se compensarían con el mayor combate a la evasión fiscal que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

6. Crear un Consejo Fiscal Asesor

Uno de los puntos principales de la propuesta de Alpari es la creación de un consejo de expertos que pueda asesorar a la Secretaría de Hacienda a generar políticas contracíclicas. En otros países como España y Chile, explicó Valencia, esta figura ayuda al gobierno en temas de cálculo del PIB tendencial de mediano plazo, deuda pública y presupuestos.

"El consejo asesor es muy importante, pensando en el desarrollo del país a mediano y largo plazos. Estados Unidos, Canadá y Chile son países que lo tienen. Es un organismo de carácter técnico y con expertos independientes del ciclo político. Genera cálculos del PIB tendencial y ayuda a alcanzar el potencial máximo, con ayuda de las otras políticas".

7. Más recortes a tasas de interés

Las altas tasas de interés en México, comparadas con las de países desarrollados como Estados Unidos, son una de las ventajas que han ayudado al peso debido al carry trade. Los dos recientes recortes de 25 puntos base disminuyeron el atractivo de la deuda mexicana, pero Valencia considera que más recortes ayudarían a la economía local.

"La baja inflación en México permitió que el Banxico recortara nuevamente la tasa de interés. Pero esta baja inflación también se relaciona con un menor consumo. Dos recortes más a fin de año para fijar la tasa en 7.25%, reducirían el costo del dinero e incentivarían el financiamiento a personas y empresas para reactivar el consumo y el desarrollo de proyectos empresariales".

8. Atraer inversión

Un último punto, pero de gran relevancia, explicó Valencia, es que el gobierno de México debe mantener expectativas positivas para la atracción de inversión, tanto pública como privada. Para ello se requieren una mayor certeza jurídica, seguridad y evitar la cancelación de obras de infraestructura, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco.

"A la iniciativa privada le cancelas un proyecto y le devuelves su dinero. No pasa nada, pero no van a querer invertir en el país de nuevo. La cancelación del aeropuerto de Texcoco no sólo fue algo sonado en México. Alcanzó a toda la zona de América Latina. El Tren Maya no avanza y todo esto significa menor confianza para la inversión".

