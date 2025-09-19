World Trade Center duplicará su presencia en México hacia el 2030

La marca World Trade Center (WTC) se prepara para duplicar su presencia en México. Actualmente existen 15 licencias activas, pero en los próximos cinco años la meta es alcanzar 30 desarrollos, de acuerdo con Carlos Ronderos, director regional de la World Trade Centers Association.

En el país operan proyectos icónicos como el WTC Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de desarrollos en marcha en Mazatlán, Saltillo, Los Cabos y Durango.

La asociación prevé al menos 15 más en el corto y mediano plazo, impulsados por el atractivo de los complejos de usos mixtos, un formato que integra oficinas, comercios y vivienda.

“Con la crisis que hubo en el mercado inmobiliario de oficinas, los desarrollos se han vuelto más atractivos al incluir distintos usos. Es por ello que la asociación está dando un vuelco hacia estos nuevos conceptos, en razón con lo que ha pasado después de la pandemia”, agregó Ronderos.

Giro industrial

El nuevo rostro de la marca en México quedó consolidado con la inauguración de WTC San Luis Potosí, un complejo que cambió el tradicional enfoque de centro de negocios en oficinas para convertirse en un espacio enfocado en la operación manufacturera e industrial.

“El proyecto tiene alrededor de 2,100 hectáreas de parques industriales, más del 95% de los clientes son empresas extranjeras que llegaron para atender el mercado de Estados Unidos desde nuestro país”, explicó Michele Porrino, director de WTC San Luis Potosí.

Además, destacó que el papel de la asociación es crucial para quienes desconocen el entorno de negocios en México, ya que cuenta con una red de más de 300 inmuebles en todo el mundo.

Expansión hacia el sur

Hasta ahora, los proyectos bajo la marca WTC en México se han concentrado en el norte y centro del país. Sin embargo, las grandes obras federales, como el Tren Interoceánico y el Tren Maya, abren un panorama de oportunidades para el sur.

“Estamos pensando que parte de la gran ampliación será probablemente en el sur, hay interés de inversionistas en Chiapas y otras zonas. Cabe mencionar que las licencias son limitadas, es decir, solo puede haber un WTC por ciudad”, acotó Ronderos.

Evolución inmobiliaria

El origen de la marca en México se remonta al año 1994, con la inauguración del WTC Ciudad de México, un edificio 210 metros de altura, 50 pisos y un centro de convenciones antes habría sido el Hotel México.

Pablo Suárez, director de este complejo, recordó que en los primeros años parte de su atractivo estaba en la red interna de internet que conectaba a las empresas con el resto del mundo, con lo que se consolidaba como un centro de negocios internacionales.

Si bien, la conexión empresarial entre los distintos desarrollos se mantiene, se ha transformado el concepto inmobiliario: “el nivel de ocupación y el precio de renta de un edificio WTC es mayor en comparación con edificios equivalentes en la misma zona. Los hoteles contiguos tienen mayores niveles de ocupación, eso nos demuestra el poder de la marca”, destacó Ronderos.