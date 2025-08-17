Vivienda para el Bienestar: operación, registro y estados en su primera etapa

A partir del lunes 11 de agosto comenzó el registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), una iniciativa del Gobierno encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El PVB tiene el propósito de garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En el programa se prevén hasta 20,999 acciones de vivienda social enfocadas en comunidades con alta marginación, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes y grupos con carencias sociales.

¿Cuáles entidades participan?

Aunque todavía no hay módulos habilitados en todo el país en esta primera etapa, se prevé ampliarlos en un futuro hasta cubrir todo el territorio nacional; en tanto, se instalaron 58 en 51 municipios de 20 entidades:

Baja California. Sonora. Durango. Guanajuato. Zacatecas. Colima. Michoacán. Nayarit. Hidalgo. Querétaro. Guerrero. Morelos. Puebla. Tlaxcala. Oaxaca. Chiapas. Tabasco. Campeche. Quintana Roo. Yucatán.

Las dependencias indicaron que el trámite es gratuito y no requiere gestores, además de que subrayaron que únicamente se realiza de forma presencial en los módulos oficiales.

¿Cómo puedes registrarte?

Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi, destacó que el proceso busca ser ordenado y transparente, asegurando las condiciones de trato en un registro que es personal e intransferible y que sólo podrá realizarse en los módulos habilitados, donde personal capacitado verificará los documentos y entregará un folio. Los requisitos son identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.

Las fechas y horarios de atención varían por entidad, con un horario general de 8:00 a 16:00 horas, aunque habrá módulos con horarios extendidos o específicos; para conocer las sedes y fechas correspondientes puedes dar CLIC AQUÍ y revisar el mapa interactivo; en caso de no encontrar tu entidad, mantente atento a las siguientes etapas.

Las solicitudes serán evaluadas en un plazo de 20 días hábiles y los listados preliminares se publicarán en la página oficial de Conavi; después se contactará a las y los preseleccionados por llamada telefónica, mensaje de texto al celular o vía WhatsApp para realizar visitas domiciliarias de verificación.