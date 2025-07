Programa de Vivienda para el Bienestar, una oportunidad para pymes: Ruba

El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal, se perfila como una palanca de crecimiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) desarrolladoras, que en la actualidad enfrentan barreras para incursionar en el segmento de interés social, aseguró Jesús Sandoval Armenta, director general de Ruba.

Sin embargo, para la desarrolladora —una de las más grandes del país— este esquema hasta el momento no ha resultado lo suficientemente atractivo, ya que actualmente su modelo de negocio se ha enfocado en segmentos de vivienda de mayor precio y sólo 40% de su inventario corresponde al segmento de interés social.

Para Jesús Sandoval, director general de Ruba, el plan abre posibilidades para empresas de menor escala que no cuentan con capital para competir en la vivienda social, un segmento históricamente afectado por el aumento en los costos de materiales, mano de obra e infraestructura.

“Hay un grupo muy importante de desarrolladores de vivienda que, por no tener economía de escala o capital suficiente, no les es negocio hacer vivienda social. Por eso muchos han dejado de hacerla. Este programa encaja con aquellas que por su tamaño no han podido lograrlo”, explicó Sandoval.

Con la meta de construir 1 millón 100,000 viviendas de interés social durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), junto con el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, buscan atender la demanda habitacional asequible para la población de menores ingresos.

Cada casa tendrá un precio estimado de 550,000 a 600,000 pesos, mientras que el modelo de operación incluye la compra de reservas territoriales a empresas privadas.

Si bien Ruba no participa de forma directa en el Programa de Vivienda para el Bienestar por ahora, la firma mantiene su disposición para sumarse: “lo que haríamos como compromiso con esta iniciativa del gobierno federal es incrementar nuestros volúmenes, y si hubiera una oportunidad de colaborar, manifestamos nuestra plena disposición”, reiteró Sandoval.

Resultados a mediano plazo

El directivo de Ruba enfatizó que el gobierno debe ver a la industria no como un sector a suplir, sino como un aliado para ampliar la oferta de vivienda y generar empleo. Asimismo, destacó que el sector ha demostrado solidez incluso en el contexto de incertidumbre económica actual.

“El sector de la vivienda se ha mantenido fuerte gracias a la solidez de los desarrolladores. Hemos hecho las cosas bien y somos parte importante de la economía”, sostuvo.

En este sentido, refirió que los primeros resultados del Programa de Vivienda para el Bienestar podrían comenzar a observarse hacia el último trimestre del 2025, por lo que la actividad en el mercado habitacional crecería, incluso por encima de la economía general.

Para este año, Ruba proyecta un crecimiento de entre 10% y 12% en ingresos y producción, impulsado por la resiliencia del sector y la demanda constante de vivienda.