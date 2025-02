Sector de oficinas en la CDMX consolidaría su recuperación en tres años más

Si bien se prevé que este 2025 los edificios de oficinas de la Ciudad de México (CDMX) logren una ocupación de 100,000 metros cuadrados (m2), a este ritmo, la recuperación de los inmuebles corporativos tardaría todavía tres años, según la desarrolladora de bienes raíces Frel.

La resaca que atraviesa el sector de oficinas después de la pandemia de Covid-19 ha alargado su restablecimiento total, pues como consecuencia de esta contingencia sanitaria y el “boom” del home office,en el 2021 tan sólo en la Ciudad de México se desocuparon 200,000 m2.

“Hoy nuestra tasa de disponibilidad está arriba de 20%, para bajarla a niveles sanos de 15% estamos en alrededor de dos o tres años. Esto deriva en que, por ahora, no están saliendo nuevos proyectos en construcción”, comentó Alan Rodríguez, director comercial de Frel, en entrevista para Econohábitat,

Pese a las complicaciones, el directivo explicó que el panorama del sector es cada vez más positivo, pues el volumen de ocupación ya es similar al registrado en el 2019, impulsado por los sectores financiero, tecnológico y coworkings.

“El regreso a la oficina ha ayudado a la recuperación; por otro lado, hay un tema económico en el comportamiento de las diferentes industrias. Las necesidades de todo el nearshoring (relocalización de empresas) no solo ha sido en naves industriales, sino también en la parte corporativa”, dijo Rodríguez.

A la expectativa de Trump

Además de la resaca postpandemia, las condiciones políticas a nivel nacional y global han sido un reto para el sector inmobiliario de oficinas del país. Rodríguez destacó que en el 2024 se registró una pausa en las solicitudes de información y renta de espacios, debido a los procesos electorales en México y Estados Unidos.

“Hoy en día, en 2025, no ha habido una mala señal que detenga el mercado. En estas primeras semanas del año se ha registrado mucha más demanda y se retomaron operaciones pausadas. Esto no quiere decir que, si el día de mañana se toma una decisión de aranceles o sobre la frontera norte, no podría afectar futuras operaciones”, apuntó el director de Frel.

Cabe mencionar que el sector inmobiliario de oficinas nacional está compuesto por un total de 11 millones de m2 de espacio, de los cuales 9.5 se ubican en la Ciudad de México.

Por ahora, los precios han retomado su crecimiento, pues pasaron un promedio de 20 dólares por m2 en el 2019 en la capital mexicana, a entre 22 y 24 dólares por m2 en el 2025, según la zona. Mientras que los espacios acondicionados, es decir, listos para ser ocupados por las empresas, alcanzan los 30 dólares.