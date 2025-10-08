Debilidad del mercado laboral y mayores precios de vivienda, frenan adquisición hipotecaria: BBVA

El mercado de vivienda en México, atraviesa una contracción significativa, marcada por la caída del crédito hipotecario y el debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares, de acuerdo con BBVA.

En su informe Situación Inmobiliaria presentado este miércoles, la institución destacó que la debilidad del mercado laboral, aunado a los mayores precios de vivienda, frenan la adquisición hipotecaria.

El documento, elaborado por el área de estudios económicos del banco, explicó que de enero a junio de este año, la banca comercial otorgó 44,500 créditos hipotecarios para adquisición, lo que representó una caída de 6.8% respecto a los 47,800 otorgados en el mismo periodo del 2024.

En cuanto al monto otorgado por la banca comercial, éste también cayó, al pasar de 122,200 millones de pesos en enero-junio del 2024 a 109,600 millones en igual lapso del 2025, una reducción de 10.3 por ciento.

Pero también ha habido una baja en el monto promedio otorgado, pues mientras que a junio del año pasado era de poco más de 2.5 millones, al mismo periodo del 2025 fue de poco más de 2.4 millones, una reducción de 3.7 por ciento.

“El monto de la hipoteca media de la banca comercial viene cayendo de manera importante. Había estado subiendo en años anteriores, pero desde junio del 2023 cuando la hipoteca media era de 2 millones 580 mil pesos, ahora ya estamos en 2 millones 400 mil”, expuso Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

Agregó: “en el sector bancario se están dando menos hipotecas y de menor monto”.

El economista puntualizó que hoy aquellos que pueden acceder a un crédito hipotecario, tienen mayores problemas de asequibilidad, por lo que ya es más difícil adquirir una vivienda del precio que se podía adquirir antes.

Empleo se debilita y precios de vivienda siguen creciendo

El informe de BBVA indicó que la contracción que se registra en la adquisición hipotecaria, obedece, en buena medida, a que el empleo se debilita y el precio de la vivienda sigue creciendo, además de que la tasa en este producto se mantiene pese a la baja en la política monetaria.

“Esto en buena medida, es reflejo de que el empleo se está debilitando, la creación de empleo formal está estancada”, dijo Serrano.

El reporte abundó en que el precio de la vivienda también sigue creciendo, y prueba de ello es que aumentó 8.7% en el segundo trimestre del año, volviendo a acelerar.

De igual forma, resaltó que aunque la tasa de referencia ha venido en una trayectoria descendente, la hipotecaria se ha mantenido, dado que ésta se rige más por los bonos a 10 años.

“Creemos que ahora que continúe el ciclo de bajadas del Banco de México, podría haber cierta reducción en los bonos de largo plazo, y con ello tener bajas en la tasa de créditos hipotecarios”, señaló el economista jefe de BBVA.

El informe de BBVA puntualizó además que los ingresos de las familias no han crecido lo suficiente, y a pesar del aumento al salario mínimo y la recuperación del ingreso de los hogares, ello no basta para cubrir el costo de la vivienda.

“El precio de la vivienda aceleró su apreciación entre 2023 y 2024, sobre todo en los segmentos medio y residencial”, expuso el banco.

Infonavit, sigue con crecimiento

El reporte Situación Inmobiliaria de BBVA refirió que el Infonavit siguió con crecimiento en financiamiento para adquisición.

En este sentido, apuntó que en el caso de este instituto público, el número de créditos para adquisición pasó de 155,700 al cierre de junio del 2024 a 163,600 al mismo mes del 2025, un crecimiento en el periodo de 5.1 por ciento.

En cuanto al monto financiado por el instituto, pasó de 101,100 millones de pesos a 108,800 millones en el periodo, un incremento de 7.6 por ciento.

Mientras que el monto promedio creció 2.4%, al pasar de 650,000 a 665,000 pesos.

En el Fovissste, por otra parte, hubo caídas de 20.3% en el número de créditos otorgados para adquisición; de 16.6% en el monto financiado, pero un incremento de 4.7% en el monto promedio de crédito otorgado.