Ciudad de México se consolida como el principal hub de talento tecnológico de Latinoamérica: CBRE

La Ciudad de México se consolidó como el mercado de talento tecnológico más importante de América Latina, según el duodécimo informe anual Scoring Tech Talent de la firma de servicios inmobiliarios CBRE.

El estudio revela que la capital mexicana tiene la fuerza laboral tecnológica más grande de la región, con 320,000 especialistas, y registra una de las tasas de crecimiento más aceleradas, con un incremento del 95% en los últimos cinco años, únicamente superada por Monterrey, que alcanzó un 112% de crecimiento durante el mismo periodo.

La Ciudad de México produjo 24,346 graduados en carreras tecnológicas durante 2024, la cifra más alta entre los once mercados analizados, que incluyen, São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, San José, Monterrey, Montevideo, Campinas y Ciudad de Panamá.

Los salarios del sector tecnológico en la capital mexicana presentaron un crecimiento del 45% en el último quinquenio, ubicándose cerca del promedio regional de 47% y muy por encima del 26% registrado en Estados Unidos.

En roles específicos, como el de desarrollado de software, el crecimiento salarial fue más notable, con un aumento del 43% desde 2019, con un promedio de 48,000 dólares anuales en 2024, lo que supera la tasa de crecimiento de América Latina, de 36%, en ese lapso.

Aunque los costos inmobiliarios en la capital, con una renta de oficina de 25.28 dólares por pie cuadrado y un promedio de 1,750 dólares mensuales por departamento superan el promedio de los mercados latinoamericanos analizados, se mantienen competitivos a escala internacional.

“El rápido crecimiento de la mano de obra tecnológica de la ciudad continúa atrayendo a fabricantes, empresas de software e ingeniería y de otros ramos tecnológicos que buscan traer operaciones de regreso a las Américas desde el extranjero, dijo Yazmín Ramírez, directora senior de Labor Analytics & Location Incentives LATAM.

El doceavo informe anual Scoring Tech Talent de CBRE clasifica a 75 ciudades de Estados Unidos y Canadá de acuerdo con métricas, como el crecimiento del empleo de talento tecnológico, obtención de títulos tecnológicos, costos laborales y de bienes raíces, y la población millennial. Este es el sexto año en que se clasifica a los mercados latinoamericanos en este informe.

esmeralda.lazaro@eleconomista.mx