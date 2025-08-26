¿Mudarse o quedarse? La encrucijada de los adultos mayores frente al “nido vacío”

El cambio demográfico en México está en una etapa de reconfiguración: entre la necesidad de vivienda de las nuevas generaciones y las tendencias entre los adultos mayores que poseen un hogar que se convierte en un “nido vacío”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 12% de la población ya supera los 60 años y, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), esta cifra se duplicará para el 2050.

Este fenómeno ha consolidado al segmento de los llamados “nidos vacíos” como un actor estratégico dentro del mercado inmobiliario. Este concepto se refiere al momento en que los hijos dejan la casa familiar.

De acuerdo con la firma inmobiliaria Desarrolladora del Parque, en México cada vez más adultos mayores eligen cambiar su vivienda amplia por departamentos que si bien son más pequeños, son funcionales en colonias consolidadas y de alto valor, motivados por la calidad de vida, cercanía a servicios y una estrategia patrimonial que optimiza su capital.

Cerca de 35% de los hogares encabezados por adultos mayores están formados por una o dos personas, según el Inegi, lo que refuerza la tendencia hacia espacios más compactos.

Una decisión patrimonial estratégica

El downsizing o reducción de metros cuadrados no significa perder confort, explicó Gabriela Serrano, project manager de Up Santa Fe y Agwa Bosques en Desarrolladora del Parque.

Según la Sociedad Hipotecaria Federal, en 2024 el precio promedio de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario creció 9.5% a nivel nacional, lo que convierte la venta de una casa amplia en una oportunidad para liberar liquidez y acceder a departamentos modernos con plusvalía.

“Cada vez más adultos mayores buscan departamentos funcionales, bien ubicados y con amenidades que les permitan mantener autonomía y calidad de vida. Este segmento representa una oportunidad estratégica para desarrolladores e inversionistas, porque combina bienestar, comunidad y plusvalía”, comentó Serrano.

La especialista agregó que vender la casa familiar permite acceder a espacios compactos en zonas seguras y de alta demanda, al tiempo que se libera capital para disfrutar el retiro y proteger el legado patrimonial.

Microcomunidades verticales

En la Ciudad de México, esta tendencia se refleja en colonias consolidadas donde los conjuntos residenciales han evolucionado hacia microcomunidades verticales. Estos desarrollos incluyen seguridad, áreas verdes, gimnasios, coworkings y proximidad a hospitales y centros comerciales.

“El nido vacío no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa. Las microcomunidades verticales en Santa Fe y Bosques de las Lomas demuestran que es posible ofrecer espacios compactos con amenidades integradas, accesibilidad y conectividad urbana, generando seguridad y valor patrimonial al mismo tiempo”, aseguró Serrano.