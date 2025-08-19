Infonavit cambia esquema de puntaje para dar crédito a quienes menos ganan

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha modificado su esquema de puntaje para garantizar el acceso a crédito de vivienda a todos los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general del instituto, con el nuevo modelo T100, los puntos necesarios para un financiamiento pasarán de 1,080 a solo 100. Además, se reducirá el número de requisitos de 10 a cinco.

Asimismo, afirmó que el modelo T100 está alineado al Programa de Vivienda para el Bienestar, a través del cual el Infonavit construirá 1 millón 200,000 casas de interés social con un precio de 600,000 pesos.

“Hemos mejorado el modelo de otorgamiento para que los trabajadores puedan recibir un crédito que les permita adquirir una de estas viviendas, principalmente los que ganan menos de dos veces el salario mínimo (18,718 pesos mensuales), que con el modelo anterior no tenían acceso”, explicó Romero Oropeza.

El director del Infonavit añadió que se eliminarán las penalizaciones en el crédito del derechohabiente por el incumplimiento de aportaciones por parte de las empresas, y el Buró de Crédito sólo será consultado para verificar que el trabajador no tenga otro financiamiento de vivienda.

Avances en la construcción

Hasta el momento, el Infonavit ha iniciado la construcción de 120,464 viviendas en distintos puntos del país, 7% se han desarrollado en predios donados por federación, estados o municipios, y 93% en suelo adquirido a constructoras privadas.

Algunos de los estados en los que ya se tienen contemplados proyectos, son Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Chiapas.

El director del instituto informó que, para el próximo año, se prevé que 400,000 viviendas más comiencen a ser construidas.

Cancelación gratuita hipotecas

Otra de las metas del Infonavit al cierre del 2025 es cancelar 333,000 hipotecas de trabajadores que obtuvieron “créditos impagables” en años pasados. Romero Oropeza remarcó que, en lo que va del año, se han liberado 43% de estas escrituras.

Los estados con mayor volumen de créditos beneficiados con este programa son Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

Se prevé que el Infonavit firme convenios para acelerar la cancelación de más hipotecas en Baja California, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.