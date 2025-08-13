Infonavit construirá más de 26,000 viviendas en Nuevo León

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un plan para construir más de 26,352 casas en Nuevo León hacia el 2026, esto como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

La estrategia busca atender a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos, con opciones accesibles y con todos los servicios. Durante la mesa de Coordinación Metropolitana estatal, presidida por el gobernador Samuel García y con la participación del titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, se informó que ya están en construcción 7,306 unidades.

“Las casas que se edifican como parte del PVB son de 60 metros cuadrados, con todos los servicios, áreas comunes, espacios verdes y precios accesibles para estos derechohabientes”, destacó Romero.

Además, apuntó que Nuevo León es uno de los estados más beneficiados con el Programa de Congelamiento de Crédito, la liberación gratuita de hipotecas y el otorgamiento de financiamientos para rehabilitación y ampliación de vivienda.

Generación de empleo

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, subrayó que el PVB no solo busca atender el déficit habitacional, sino también impulsar la economía local. Se estima que el programa generará más de 200,000 empleos en la entidad: 90,000 directos y 135,000 indirectos.

“La vivienda se vuelve un elemento central en la generación de empleos; la preocupación que tenemos es atender las necesidades de vivienda de la población con menos recursos —que ganen no más de dos salarios mínimos— pero de manera muy urgente, generar las condiciones para que no caiga el empleo”, puntualizó Vega Rangel.

En materia de regularización, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) trabaja con el Instituto de Vivienda de Nuevo León, a cargo de Eugenio Montiel Amoroso, para regularizar 3,000 lotes.

Por su parte, el gobernador Samuel García adelantó que la política de vivienda se integrará con el Plan de Movilidad estatal para establecer polígonos de densidades, con cinco zonas de departamentos de 10 a 15 pisos ubicados cerca de estaciones de metro en municipios como San Nicolás, Apodaca, Monterrey y San Jerónimo.

“Tenemos que buscar ese mix de interés social, vivienda media y también vivienda superior, que hay demanda en todo el estado de los tres segmentos”, dijo García.

Como parte de las acciones de vivienda, Vega Rangel y García entregaron 218 escrituras a habitantes de la localidad de Santa Catarina. La titular de Sedatu remarcó la coordinación con el gobierno estatal y el Instituto de Vivienda del estado como un acto de “voluntad política”.