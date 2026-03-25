Infonavit abre la puerta a créditos de vivienda para trabajadores independientes y migrantes

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó un esquema que permitirá a trabajadores independientes y migrantes acceder a créditos para mejora, compra y construcción de vivienda, como parte de una modificación a su Modelo Único de Originación.

La decisión fue avalada en la sesión ordinaria 929 del Consejo de Administración, con el respaldo de los sectores empresarial, laboral y gubernamental. La medida incorpora a nuevos perfiles de acreditados, entre ellos personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y migrantes, quienes anteriormente no contaban con opciones dentro del Instituto.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el objetivo es que estos sectores puedan utilizar el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda.

“El Instituto brindará a los trabajadores independientes y migrantes opciones para utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda con el fin de adquirir créditos para mejora, compra y construcción de vivienda”, señaló.

Desde el sector obrero, Armando Báez Pinal, en representación del sindicato de músicos y de la CTM, consideró que la iniciativa representa “un avance sustantivo para que se amplíe el acceso al crédito digno para sectores no atendidos”, y destacó que los músicos contarán por primera vez con alternativas reales para ejercer su derecho a la vivienda.

Romero Oropeza destacó la relevancia del diálogo con organizaciones sindicales como la CTM y la CROC, y recordó que, tras reuniones realizadas en distintas ciudades del país, se ha promovido la participación de trabajadores en el programa de Vivienda para el Bienestar.

El funcionario también adelantó que el Instituto busca acelerar la entrega de viviendas en los próximos meses y se prevé que, a partir de diciembre del presente año, se entreguen cerca de 15,000 hogares mensuales por lo que resaltó que la colaboración con los sindicatos será clave para alcanzar esa meta.