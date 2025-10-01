Holcim ampliará su red de franquicias especializadas en autoconstrucción de vivienda

Debido a que el modelo de autoconstrucción es uno de los motores principales en el mercado de vivienda en México, Holcim México anunció la expansión de Disensa, su red de franquicias de materiales para remodelación y edificación, con el objetivo de multiplicar 10 veces su presencia en el país hacia el 2030.

Actualmente, Holcim opera más de 200 tiendas Disensa en territorio mexicano, pero la meta es superar las 2,500 unidades en los próximos cinco años, como parte de la estrategia global NextGen Growth 2030.

Esta iniciativa se alinea al plan regional de alcanzar 5,000 puntos de venta en América Latina, donde el déficit habitacional supera los 26 millones de viviendas, según estimaciones de la compañía.

“La evolución demuestra cómo innovamos en nuestros modelos de negocio para responder a nuevas tendencias de autoconstrucción y remodelación, acercando soluciones adaptadas a cada comunidad y reafirmando nuestro compromiso de construir progreso para las personas y el planeta”, comentó Rafael Ayala, director de Disensa.

La estrategia contempla formatos diferenciados de tienda —express, estándar y max—, diseñados para atender desde zonas urbanas con alta demanda hasta comunidades rurales donde el acceso a materiales de calidad es todavía limitado.

Cobertura de materiales

De acuerdo con Holcim, Disensa ofrece hasta 85% de los materiales necesarios para edificar una casa típica, además de asesoría especializada y precios competitivos.

La red también se ha visto fortalecida tras la adquisición de Indar en el 2023, lo que incorporó más de 10,600 productos al portafolio y permitió optimizar la cadena logística para responder al crecimiento del mejoramiento y la autoconstrucción de vivienda en México.

Holcim destacó que este modelo no solo busca ampliar la cobertura geográfica de la marca, sino también acercar soluciones que combinen accesibilidad, innovación y sostenibilidad a un mayor número de familias mexicanas.

La apuesta por Disensa en México se da en el marco de los resultados globales de Holcim, que en el 2024 alcanzó ventas netas por 16,300 millones de francos suizos (CHF), con operaciones que abarcan infraestructura, industria, edificaciones y vivienda.

En México, la compañía cuenta con siete plantas de cemento, 39 centros de distribución, más de 70 plantas de concreto premezclado y su red Disensa, complementada con PASA (impermeabilizantes y aditivos) e Indar como mayorista ferretero en el Centro-Occidente.