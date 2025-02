Diputados aprueban reforma del Infonavit; oposición cuestiona transparencia y liderazgo de Octavio Romero

Tras una sesión que duró casi nueve horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo.

El pasado 1 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen en lo general con 346 votos a favor y 90 en contra, mientras que en lo particular la votación fue de 322 a favor, 107 en contra y cero abstenciones.

Durante la discusión, los legisladores de Morena, así como sus aliados, defendieron la iniciativa que permitirá al Infonavit ampliar su mandato hacia la construcción habitacional, con el fin de cumplir la meta de construir 500,000 hogares durante el presente sexenio; sin embargo, los diputados de oposición señalaron algunas lagunas en el dictamen y cuestionaron la capacidad de Octavio Romero como director del instituto.

En la presentación del dictamen al pleno del palacio legislativo, las legisladoras Maiella Gómez Maldonado de Morena y Maribel Martínez del Partido del Trabajo, destacaron los cambios que los diputados realizaron al dictamen, respecto a lo aprobado por el Senado, y resaltaron los puntos más importantes de la iniciativa, tales como:

La creación de una empresa filial del Infonavit encargada de la construcción habitacional, la cual no será una entidad paraestatal, sino que se constituirá en términos del derecho mercantil.

encargada de la habitacional, la cual no será una entidad paraestatal, sino que se constituirá en términos del derecho mercantil. Se abre la posibilidad para que el Infonavit celebre convenios con empresas constructoras que participen en la construcción de vivienda.

celebre convenios con empresas constructoras que participen en la de vivienda. Se regula la figura del arrendamiento social con opción a compra; el monto del alquiler no deberá exceder 30% del salario del trabajador.

Se prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras.

La facultad de veto del director general en la Comisión de Administración y Vigilancia, la cual procederá cuando una resolución no sea adoptada por unanimidad.

Se establecen facultades de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación para la vigilancia y fiscalización sobre el Infonavit .

. Se preserva el mandato de que los recursos de las subcuentas de viviendas son y serán de los trabajadores.

"El citado dictamen además de dar cumplimiento a la forma el artículo 123 constitucional, busca sentar las bases para que el Infonavit recupere la esencia con la que fue creada en 1972 y que pase de ser un sistema de financiamiento, como opera actualmente, a un sistema integral de vivienda con orientación social", declaró Gómez Maldonado.

Argumentos en contra

Durante la participación de los diputados de oposición, se destacó que si bien es pertinente que la iniciativa de reforma busque atender con opciones de vivienda a los trabajadores, específicamente aquellos que ganan entre uno y dos salarios mínimos, existen algunos temas que se deben de atender y que no garantizan la transparencia en el uso de los recursos.

"Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos, que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. No engañen a la gente, es mentira que habrá medidas de transparencia. Meten a la Auditoría (Superior de la Federación) para revisar al Infonavit, pero no meten a la Auditoría para revisar a la empresa que está creando, que no es una paraestatal, que no tienen reglas de transparencia, que no puede ser auditada, que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, como cualquier empresa", comentó José Elías Lixa Abimerhi, diputado del Partido Acción Nacional.

Lixa Abimerhi recordó que el Infonavit era constructor hasta 1992, lo cual lo llevó a una "quiebra técnica" por todos los actos de corrupción en esta actividad. "No sólo quieren la empresa constructora, sino quieren transferir el dinero de las familias a un fondo privado. Eso es un robo", añadió el legislador, quien indicó que presentaría las denuncias correspondientes por los casos de juicios masivos en contra de todas las personas que ostentaron cargos directivos en el Infonavit del 2012 al 2024 para que se investigue y sancione al respecto.

En su intervención, Erubiel Lorenzo Alonso Que del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó la capacidad de Octavio Romero Oropeza como director del Infonavit, dada su experiencia previa en la dirección de Pemex, donde aseguró, se detectó un faltante por 900,000 millones de pesos en su gestión, los cuales no se han solventado.

"¿Quiénes van a utilizar el recursos de las y los trabajadores? Un personaje tabasqueño que se llama Octavio Romero Oropeza, se robó en Pemex la módica cantidad de 900,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado y ha señalado", declaró Alonso Que.

Para el diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, dicho dictamen mantiene el carácter tripartita del Infonavit y además, se garantiza una fiscalización adecuada sobre el ejercicio que se realice para la construcción de vivienda.

"El Instituto tiene un patrimonio de 2.4 billones de pesos, de los cuales 800,000 millones de pesos están en inversiones financieras y más de 1 billón 200,000 (pesos) representan las subcuentas de trabajadores, eso no tiene ninguna modificación, el trabajador seguirá recibiendo su crédito como ahora...La garantía del crédito directo al trabajador se establece y se fiscaliza más y la garantía del resguardo de las inversiones, alcanza su máxima expresión en la vigilancia y en la fiscalización", expresó Ramírez Cuellar.

El proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados fue devuelto al Senado para su análisis y aprobación definitiva.