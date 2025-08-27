Conoce si fuiste preseleccionado por la Conavi para la Vivienda del Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dio a conocer el listado de las primeras personas preseleccionadas para el Programa de Vivienda para el Bienestar, tras la revisión de los registros realizados en los módulos de registro.

Este listado corresponde a la primera fase del proceso, donde se validó que los solicitantes cumplieran con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos en la convocatoria.

Quienes aparezcan en la lista serán contactados por personal autorizado de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar para programar la visita domiciliaria, etapa en la que se verificará la información proporcionada y se solicitará documentación adicional.

¿Qué es la Vivienda para el Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno Federal que busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, en el que se prioriza a personas que viven en condiciones de marginación, comunidades indígenas y quienes presentan carencias sociales.

Según la Conavi, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, este organismo construirá 500,000 casas de interés social dirigidas a personas que no cuentan con un trabajo formal que les permita obtener un crédito del Infonavit o Fovissste.

Requisitos para el programa

El proceso de selección del programa se divide en etapas, cada una con requisitos específicos:

Registro inicial:

Identificación oficial vigente.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En la etapa de visita domiciliaria los preseleccionados deberán presentar:

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad.

Carta de no derechohabiencia (formato bajo protesta de decir la verdad).

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Comprobante de estado civil: acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de inexistencia de matrimonio en el caso de ser soltero o soltera.

Certificado de discapacidad, si aplica, emitido por institución pública de salud.

Cómo verificar si fuiste preseleccionado

Para saber si tu solicitud fue incluida en la primera fase, puedes consultar tu folio ingresando tu CURP en la siguiente dirección: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio

Es importante que los preseleccionados tengan todos los documentos listos para la visita domiciliaria, ya que la verificación no permite cambios de fecha ni excepciones.