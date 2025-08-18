Gobierno de México amplía meta de vivienda a 1.8 millones de nuevos hogares

El Gobierno de México anunció una ampliación en el Programa de Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de reducir el rezago habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna para millones de familias. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta de construcción de vivienda nueva pasó de 1 millón a 1.8 millones de unidades, lo que permitirá beneficiar a 6.8 millones de personas.

De este total, 500,000 viviendas serán construidas por la Conavi, 1.2 millones por Infonavit y 100,000 por Fovissste.

La secretaria destacó que el avance de este año refleja un cambio: de las 172,000 viviendas nuevas originalmente planeadas para 2025, se llegará al inicio de 395,000, de las cuales ya se han iniciado 163,289 (42,825 mediante Conavi y más de 120,000 por Infonavit). En mejoramiento de vivienda, ya se han entregado 263,462 apoyos, equivalentes al 71% de la meta sexenal.

En la misma línea, Octavio Romero, director del Infonavit, anunció que la meta sexenal 2025–2030 se amplió en 140% respecto al objetivo original, con una proyección de 1.2 millones de viviendas. Explicó que las casas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, con 60 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño, sala-comedor, área de servicio y cajones de estacionamiento.

Por su parte, Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar (Finabien), detalló el esquema de viviendas en renta, donde los pagos de los arrendatarios se registrarán a través de la institución para garantizar transparencia.

En cuanto a la planeación, el titular de la Conavi, Rodrigo Chávez, informó que ya se aseguraron 303 predios con 866 hectáreas para construir más de 112,000 viviendas, con una meta de 86,000 tan solo en 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas viviendas se ubicarán cerca de centros de trabajo, con acceso a transporte público y servicios, evitando los fracasos de administraciones anteriores.

“Los créditos no pueden superar un tercio del ingreso de los trabajadores. Hoy los créditos son sostenibles, ya no impagables como en el pasado”, puntualizó.