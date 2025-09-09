Caen ventas de vivienda en Los Cabos ante menor demanda extranjera

La incertidumbre derivada de la tensión comercial entre México y Estados Unidos desde inicios del 2025 ha tenido efecto directo en el mercado inmobiliario de Los Cabos, Baja California Sur, una de las plazas más dependientes de compradores extranjeros en México.

De acuerdo con Gabriela López, fundadora de la firma de bienes raíces Outliance, las ventas de viviendas en la zona alcanzaron los 362 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que representó una caída de 28% frente al trimestre anterior.

La contracción en la demanda llevó a que los desarrolladores hayan realizado recortes de precio en más de 1,000 propiedades durante junio, con reducciones de hasta 25% en el ticket final. El ajuste responde a un escenario donde alrededor de 60% de los compradores provienen de Estados Unidos, quienes pagan en promedio 900,000 dólares por vivienda.

“La demanda se ha visto afectada. Cuando se comenzaron a imponer los aranceles desde Estados Unidos, por supuesto que hubo mucha incertidumbre y eso ha impactado el mercado, especialmente en la compra de viviendas con valor por debajo de 1.5 millones de dólares”, comentó López.

La especialista añadió que, aunque el mercado se ha enfriado, también se abren mayores márgenes de negociación para los compradores, ya que una propiedad puede permanecer entre 160 y 200 días en inventario antes de concretar su venta.

Expectativas hacia el cierre de año

Los próximos meses no estarán exentos de retos, debido a la temporada de huracanes y a las obras de infraestructura en curso que afectan la dinámica del sector inmobiliario en Los Cabos. Sin embargo, Outliance anticipa un repunte hacia finales del 2025 e inicio del 2026, apoyado por un entorno financiero más favorable.

“Tenemos buenas noticias porque el Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) va a reducir tasas de interés y eso nos puede ayudar a aumentar las ventas de bienes raíces”, indicó López.

Si bien, Los Cabos es un mercado altamente dependiente del capital extranjero, las condiciones actuales también favorecen a los inversionistas nacionales. Según la experta, con el dólar relativamente estable y la baja en las tasas de interés del Banco de México, los compradores mexicanos tendrían mayor incentivo para entrar al mercado en dólares.

No obstante, el gran desafío es la falta de vivienda asequible. Con un inventario de 2,200 propiedades en venta y un precio promedio de 200,000 dólares, según cifras de Outliance, el acceso a la vivienda resulta complicado para las personas que llegan atraídas por la oferta de trabajo.

“Para el mercado de trabajadores, no hay casas accesibles. Ahora mismo hay diversas obras de infraestructura y mucha gente viene a trabajar en los nuevos hoteles, pero no tienen donde vivir y las rentas se han disparado muchísimo en los últimos años”, advirtió López.