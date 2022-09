Pese a entorno complicado, crédito hipotecario de la banca sale a flote y enfila crecimiento al final del 2022

La banca no ha perdido ritmo en materia de colocación de crédito hipotecario. Al menos durante el primer semestre del año, los bancos tuvieron un crecimiento al colocar 57,184 financiamientos para adquisición de vivienda por la cantidad de 107,594 millones de pesos, es decir, un crecimiento anual de 6.23% por número de créditos y de 14.9% respecto al monto.

Participantes del mercado coincidieron en que, pese al entorno complicado, la banca ha sabido sortear las adversidades y además, han mantenido las tasas de interés de este tipo de financiamiento, lo cual ha sido un aliciente para atender la demanda que requiere de un préstamo para acceder a una vivienda.

"Los bancos han estado aguantando las tasas, es una buena época para el crédito hipotecario en México, a pesar de que hemos tenido la inflación más alta de los últimos años... A pesar de que la inflación ha estado aumentando y la tasa de referencia del Banco de México también, los bancos han estado aguantando las tasas de interés y eso promueve que siga habiendo crédito y se siga moviendo la venta de vivienda", detalló Javier Furlong Salgado, presidente de la Federación de Colegios de Valuadores (Fecoval).

El comportamiento de la banca en materia de financiamiento hipotecario contrasta con los resultados que han tenido otros participantes, como los organismos nacionales de vivienda.

Asimismo, también resalta este dinamismo en un entorno de alza de la inflación, que presentó una tasa anual de 8.70% en agosto, lo cual ha provocado que el Banco de México actúe en consecuencia y así elevar la tasa de interés de referencia a 8.50%, un nivel no visto desde enero del 2008.

¿Más cuidadosos?

De acuerdo con Furlong Salgado, si bien los bancos no han disminuido el ritmo de la colocación del crédito hipotecario, lo que sí se ha notado es que comienzan a ser más cautelosos sin que esto afecte el dinamismo.

"No es que hayan estado endureciendo sus políticas de colocación; sin embargo, tienen que cuidar su cartera vencida, porque si esta parte no se cuida entonces tampoco se hace viable estar en este negocio", detalló el representante de la Fecoval.

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a julio pasado la morosidad de la cartera hipotecaria de la banca se ubicó en 2.91%, es decir un porcentaje menor respecto a un año antes cuando registró un índice de 3.50 por ciento.

Para el valuador, el entorno pudo haber modificado segmentos de atención en crédito hipotecario, pero esto tampoco ha detenido el dinamismo de los bancos en la materia. "Ellos (los bancos) tienen que estar enfocando sus esfuerzos a la vivienda que van a colocar y asegurare que van a tener un retorno de ese dinero colocado, entonces tienen que asegurarse que sea una zona donde se va a vender la vivienda".

El presidente de la Fecoval indicó que, pese a que la banca ha mantenido las tasas de interés en crédito hipotecario, si Banxico decide aumentar el costo del dinero, esto podría desincentivar la demanda.

"Si Banxico sigue aumentando las tasas para el control de la inflación, pues puede hacer que los bancos ya tengan que mover sus tasas y ese es el costo del dinero, entonces entre más caro sea el dinero pues pudiera desincentivar que la gente compre vivienda", destacó.

Según datos de Banxico, la tasa de interés promedio de la banca en crédito hipotecario apenas ha pasado de 8.98% a 9.04% en el lapso de un año.

Retos

Para Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito hipotecario de Citibanamex, si bien la banca ha mantenido el dinamismo en el financiamiento hipotecario, uno de los pendientes como gremio es saber cómo llegar a otros segmentos de la población u otros perfiles de clientes, que no necesariamente tienen forma de comprobar ingresos.

"Se ha trabajado mucho en tener productos que den accesibilidad a este perfil de clientes con comprobación de ingresos y hacer estos esquemas de cofinanciamiento con Infonavit y Fovissste, donde se busca es potenciar la capacidad de crédito y compra de más personas", destacó.

El reto—añadió— sigue siendo que los bancos podamos generar modelos y esquemas de entendimiento a segmentos no tan tradicionales, no tanto por la nómina, sino ir conociendo y actividades económicas no tradicionales.