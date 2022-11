Monplaces busca eliminar la idea de "chiquito y caro" en materia de vivienda

Priorizar la calidad de vida a través de los espacios es una de las ideas que se debe de materializar para mejorar la oferta del sector inmobiliario y es una de las premisas con las que comienza operaciones la plataforma Monplaces.

En México, el tamaño de las casas y departamentos se define por el costo del espacio, según el estado y segmento de la vivienda. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 46.9% de las unidades construidas durante el 2022 tienen un tamaño menor a 60 metros cuadrados (m2) y menos de 5% menor a 45 m2; sin embargo, la capital presenta el precio más caro de todas las entidades federativas, al registrar al cierre de septiembre pasado un valor promedio de 3.3 millones de pesos.

Alina Patterson, cofundadora de la inmobiliaria digital Monplaces, explicó que existe una tendencia en el mercado inmobiliario que romantiza los espacios poco habitables como los micro livings, inmuebles de poca superficie destinados, especialmente, a las generaciones más jóvenes.

“Hoy día se romantizan los modelos de propiedades tiny (micro casas), porque los precios de las casas y departamentos son tan elevados que no se tiene un acceso real a ellos. Los desarrolladores tienen que ofrecer productos que no sean limitantes, sino que cumplan con los estándares que un cliente solicita para vivir plenamente; evitando los espacios caros de apenas 30 metros cuadrados”, comentó en entrevista.

De acuerdo con Patterson, los productos de menos de 40 metros cuadrados tienen un impacto en la calidad de vida de la población, sobre todo, porque se ha identificado que las personas llegan a pasar hasta 90% de su tiempo en el interior de sus casas.

En este contexto, Monplaces se ha propuesto ofertar solo viviendas con tamaños superiores a los 45 metros cuadrados, espacios que puedan ser disfrutables y asequibles para diversos niveles socioeconómicos.

Falta de crédito favorece la gentrificación

Los precios de vivienda cada vez son menos asequibles para los mexicanos y en combinación con la llegada de extranjeros que encuentran un lugar viable para vivir a mediano y largo plazo en México, se ha acelerado el fenómeno de gentrificación en las principales ciudades del país.

Patterson explicó que la falta de acceso a créditos para la vivienda empuja al desplazamiento de los habitantes nacionales, ya que se vuelven incapaces de rentar o comprar una propiedad.

“Uno de nuestros enfoques es crear vehículos financieros que realmente den acceso a un hogar y que permitan a la mayoría de los mexicanos formar un patrimonio. No es que las personas de la generación millennial o de la generación Z no quieran formar un patrimonio, la realidad es que no les alcanza. Brindar herramientas para que lo logren debe ser prioridad para el sector inmobiliario”, afirmó la vocera de la proptech.

Al ser una plataforma digital, Monplaces también tendrá entre sus funciones analizar las necesidades de las personas para conocer los movimientos y el comportamiento del mercado. El fin será brindar un panorama profundo del sector a compradores y desarrolladores para contribuir al crecimiento de las ciudades y mejorar la calidad en las viviendas.

“Los movimientos dentro del sector inmobiliario aún están en pleno desarrollo en México; sin embargo, atender a las solicitudes de las personas y sobre todo comprender que los clientes buscan un sitio en el que encuentren confort, es la clave para así poder incrementar su bienestar", destacó Gabriela Valenzuela, cofundadora de Monplaces.

Las plataformas de inmuebles— añadió — son como una guía en el desarrollo urbano para la creación de ciudades y, por lo tanto, de espacios que fomenten e incrementen la situación de vivienda, concluyó.