Falta de pago y falsa identidad, los principales problemas al poner en renta una propiedad

Vivir de las rentas es el sueño de muchos propietarios de propiedades inmobiliarias, pero no es una labor sencilla, por lo que se deben tomar ciertas precauciones para evitar conflictos y poner en riesgo el patrimonio.

De acuerdo con Diego Llano, director de finanzas de Morada Uno, startup mexicana de arrendamiento inmobiliario, los tres principales problemas en la renta de vivienda son:

Atrasos pagos.

Fraude de identidad del inquilino.

Daños al inmueble por mal uso o negligencia.

En el ámbito financiero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró cerca de 50,000 reclamaciones por robo de identidad en el 2021, cifra que representó un crecimiento de 54% respecto al 2020.

Dentro del tema de arrendamiento de un inmueble, Llano explicó que la afectación impacta directamente en la planeación de un propietario, por el proceso legal que se tiene que llevar a cabo.

“Lo que sucede es que, al momento de proceder a un litigio y de recuperar el inmueble, es muy complicado porque quien firmó el contrato no es una persona real, el proceso de demanda es mucho más complejo y el tiempo se alarga en consecuencia, así como el costo de este”, afirmó el directivo.

Es por ello por lo que se recomienda prevenir con investigaciones profundas que usen tecnología para detectar documentos alterados y falsificación de identidad a través de datos biométricos.

“Las proptech como nosotros usamos tecnología basada en un software de detección de alteración de documentos y verificación de identidad. Con una autofoto que reconoce miles de puntos en el rostro para comparar con la foto de identificación. Así se puede estar seguro de que la persona es quien dice ser antes de firmar un contrato”, aseguró Llano.

Incumplimiento de pago

El atraso en el pago del alquiler genera estrés al dueño. En este contexto, Llano detalló que en México existe una ley que protege al inquilino, con la que se han generado ciertos abusos de derecho.

"Como propietario no puedes iniciar un juicio de terminación de contrato y recuperación del inmueble hasta que el inquilino incumpla su segundo pago de renta. El arrendatario que lo sabe paga parcialmente para que nunca se cumpla ese plazo y no pueda ser demandado".

Si se da este escenario, lo que le queda al propietario es buscar asesoría para iniciar un proceso legal, el cual puede durar incluso hasta un año, para tratar de recuperar sus rentas y su inmueble.

En el caso de Morada Uno, los costos de honorarios legales, de pago de derechos y cualquier otro para recuperar la propiedad están cubiertos. Además, su modelo de negocio garantiza al dueño el pago de sus rentas.

Daños al inmueble

Si bien es común que en el arrendamiento se presenten daños al inmueble más allá del uso y deterioro normal de las cosas, el contrato debe de señalar claramente a quién corresponden los gastos de mantenimiento y agravios mayores.

No obstante, daños ocasionados por hacer modificaciones no autorizadas o incluso dejar una ventana abierta en temporada de lluvia y estropear un piso de madera puede llegar a ocasionar daños cuantiosos que no cubren el depósito de renta.

“En esos casos se vuelve muy complicado recibir una indemnización a través de la vía civil; se tendría que ir a un juicio y ganarlo, que se le embarguen bienes al arrendatario (una cuenta bancaria, un coche o un inmueble de su fiador) y se subasten para poder cubrir los daños de tu casa”, explicó el vocero de Morada Uno.

Una vez más, para evadir estos conflictos, el experto recomendó la prevención, es decir, contar con un seguro que debe cubrir todos los daños ocasionados por el mal uso de un inmueble o negligencias del inquilino.