¿Renta de vivienda con opción a compra? Así funciona el leasing habitacional

El acceso a la vivienda es un tema complejo en México, ya que gran parte de la población no cumple los requisitos necesarios para adquirir un crédito hipotecario. Sin embargo, actualmente, existen opciones que pueden ayudar a lograr este objetivo, una de ellas es el leasing habitacional.

Se trata de un esquema que permite rentar un bien, en este caso un inmueble, por un tiempo determinado, con la posibilidad de adquirirlo a mediano o largo plazo.

El objetivo es la cesión de la propiedad por medio de un pago mensual, que es la renta, una vez que la persona comienza a habitar el bien inmueble.

También conocida en México como arrendamiento financiero, esta figura está regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“Normalmente este tipo de arrendamiento está más relacionado con la adquisición de autos o maquinaria; pero, es una buena opción para adquirir inmuebles de acuerdo con las condiciones económicas de cada persona”, comenta Karla González Montoya, gerente de marketing B2C de Inmuebles24.

De acuerdo con la especialista, en este modelo se establece un monto mensual a pagar por un tiempo estipulado, puede ser de uno a 10, 15 o 20 años.

Posteriormente, si el propietario y el arrendatario llegan a un acuerdo para concretar la compra, el precio será residual; esto quiere decir que, al costo total de la propiedad se le restará las mensualidades pagadas y se obtendrá el precio final.

¿Cómo realizar leasing habitacional?

Para llevar a cabo el contrato de arrendamiento financiero, debe estar por escrito e inscrito en el Registro Público de Comercio y contar con dos partes: arrendador, quien concede uso o goce temporal del inmueble, y arrendatario, quien paga un precio periódico por el uso del inmueble con opción a compra.

González Montoya indica que es importante establecer el monto final a pagar, los plazos en los que se realizarán los pagos, la vigencia, el precio del inmueble y las cláusulas por incumplimiento en el escrito.

Finalmente, compartió algunas de las ventajas que ofrece el leasing habitacional:

⦁ Permite hacer uso del bien inmueble mientras se toma la decisión de comprar o no.

⦁ Deja espacio para negociar con el arrendador acerca de los plazos.

⦁ Facilidad de procesos fiscales, ya que las rentas son deducibles.

⦁ No es necesario cumplir con requisitos de otras instituciones financieras.

⦁ No compromete a la compra al finalizar el contrato.