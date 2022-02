La tendencia proptech, que es la aplicación de tecnología al sector inmobiliario, ha llegado a América Latina, tarde, pero lo hizo. Ahora, esta industria se ha vuelto atractiva para los inversionistas de capital de riesgo, ante el crecimiento que han tenido modelos de negocio en algunos países y el potencial que se tiene para resolver muchas ineficiencias que tiene el mercado inmobiliario tradicional.

De acuerdo con datos de Endeavor, que próximamente hará públicos, tan solo en el 2021 la inversión de capital de riesgo en el segmento proptech en América Latina fue de 1,308 millones de dólares en 23 acuerdos, es decir, un crecimiento de cinco veces respecto a lo levantado en el 2020, que fueron 261 millones de dólares.

La actividad proptech durante el 2021 creció de manera importante. Muchas plataformas en este mercado comenzaron a tener incrementos interesantes, lo que las hace atractivas ante los gigantes de la región, pues, por ejemplo, entre el año anterior y este 2022, se han contabilizado al menos 13 adquisiciones realizadas por cuatro compañías, como los unicornios brasileños Loft y QuintoAndar, además del colombiano Habi y la mexicana Casai.

Para Andrea Rodríguez Valdez, cofundadora de PropTech Latam Summit, los inversionistas realmente tienen mucho interés en el segmento de tecnología inmobiliaria de América Latina por distintos factores, además del potencial de crecimiento de esta industria.

Uno de estos factores, según Rodríguez Valdez, es que los montos de inversión en startups de la región pueden ser menores que a los que se exigen para inversiones en firmas de Europa o Estados Unidos.

“Por ejemplo, lo que invierten en una startup de Europa o Estados Unidos, aquí lo pueden hacer en cuatro o en cinco startups, con una proyección de crecimiento muy grande por toda la oportunidad que representa América Latina”, destacó la cofundadora de PropTech Latam Summit.

Asimismo, Rodríguez Valdez acotó que el potencial para fusiones y adquisiciones también es grande, lo que llama la atención de inversionistas que buscan aterrizar sus recursos en firmas que prevén un crecimiento inorgánico.

“Detrás de todas esas fusiones y adquisiciones, hay un desarrollo importante de startup medias con muy buenas soluciones en América Latina, que vienen a solucionar problemas reales que tiene la industria inmobiliaria, pues hay muchos dolores en la industria en la región todavía sin resolver, entonces estas startups tienen una proyección interesante, esa es la cuestión que atrae”, acotó Rodríguez Valdez.

Las respuestas de proptech

¿Pero qué resuelve proptech? De acuerdo con participantes de la industria, actualmente el mercado inmobiliario tradicional en América Latina tiene muchas deficiencias, que estas startups comienzan a resolver de manera acelerada.

“Básicamente los aportes o los temas que resuelve proptech van en dos sentidos: eficiencia que brinda la tecnología en procesos de construcción, gestión y de administración de bienes inmuebles. La otra parte, que para mí es donde viene a impactar fuertemente, es de cara al usuario, es decir tecnología aplicada a todos los procesos de compra, venta, arrendamiento de propiedades y cómo a través de la tecnología se puede llegar masivamente y efectivamente al consumidor", detalló la cofundadora de Proptech Latam Summit.

Bernardo Cordero, cofundador de la plataforma Flat.mx, indicó que antes de iniciar operaciones esta firma, hace algunos años, percibió muchas ineficiencias en el mercado inmobiliario tradicional, es decir, más allá de resolver una sola cosa, era necesario mover todo un ecosistema con tecnología.

“Lo que nosotros veíamos en el mercado cuando empezamos a desarrollar Flat.mx era que, a diferencia de otros mercados, no era un solo nicho el que teníamos que arreglar sino un ecosistema que tenía muchos retos como la falta de información, no había data... Encontramos procesos largos, de dificultad de acceso. Entonces, juntas todo eso, y lo que nos encontramos es un mercado donde te tardas más de un año en vender una propiedad”, detalló Cordero.

Su modelo de negocio de Flat.mx se basa en adquirir directamente las propiedades que se encuentran en venta para cerrar el trato en al menos 10 días y así volver a colocar la propiedad en el mercado.

Para Francisco Andragnes, director general de la firma especializada en renta Homie, tan sólo en México el mercado inmobiliario tiene un pendiente con el uso de la tecnología, lo que hace que las plataformas de este sector tengan expectativas interesantes para su crecimiento.

“Estamos en un mercado muy poco sofisticado en cuanto al uso de tecnología en todos los jugadores del mercado: brókers, desarrolladores, administradores, entonces, es un mercado que tiene todo por hacer... La mayoría de agentes apenas usa Excel, no manejan datos, la industria no sabe tema de rentas, además es un mercado infinitamente fragmentado. Es sorprendente que el mercado de proptech en México no sea muy grande”, acotó Andragnes.

Cordero destacó que el público usuario ha recibido muy bien a las plataformas proptech, ya que la tecnología les brinda confianza y transparencia de las operaciones, por muy complejas que éstas sean, como, por ejemplo, la venta de un inmueble de manera digital.

Pendientes

Para la cofundadora de PropTech Latam Summit, la industria de tecnología inmobiliaria llegó un poco tarde a América Latina, pues en Europa y Estados Unidos ya existe un mercado más consolidado, con potentes desarrollos que han crecido de manera exponencial.

En este contexto, según Rodríguez Valdez, a partir del 2017 comenzó a verse en la región un interés para adoptar el tema proptech y Brasil fue el primer país en América Latina en dar el primer paso.

Años después, Brasil se mantiene a la cabeza dentro de los países con una mayor consolidación al respecto, posteriormente México y Colombia, seguidos de Chile y Argentina.

“En América Latina estamos en ese proceso inicial de entender que el mercado está cambiando y cómo tenemos que prepararnos ante estos cambios”, destacó Rodríguez Valdez.

La cofundadora de PropTech Latam Summit destacó que también existe el reto de profesionalizar a más plataformas que nacen en esta industria, pues muchas, debido a su tamaño y estructura, no son atractivas para atraer recursos de capital de riesgo, lo que les puede complicar su permanencia en el mercado.

Las 10 tendencias proptech en América Latina: