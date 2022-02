Para este 2022 el sector inmobiliario del país podría generar una inversión de 480,817 millones de pesos, que, si bien es ligeramente menor a los 492,641 millones de pesos del 2021, conforme avance la recuperación económica la cifra podría aumentar.

Especialistas coincidieron en que, en el tenor de la recuperación del sector inmobiliario,

luego del impacto del coronavirus (covid-19), los segmentos de la vivienda, vivienda vacacional y el industrial, han sido los de mayor dinamismo, mientras que el de oficinas y el comercial, son los de más lento avance con pocas perspectivas de crecimiento.

“Estos números (en inversión) que estamos platicando yo creo que son sorprendentemente buenos, dado el entorno, pero podrían ser mucho mejores si los desarrolladores de vivienda se pusieran las pilas”, comentó Gene Towle, director de la consultora Softec.

Para el especialista en la materia, el tema de vivienda, que es el de mayor dinamismo, podría generar para este año una inversión cercana a los 265,092 millones de pesos, con la colocación de 178,290 unidades.

Si bien, Towle consideró esta perspectiva de colocación como aceptable, el problema es que podrían caer las ventas al haber una contracción en el inventario de vivienda, pues los desarrolladores no han potencializado el inicio de nuevos proyectos.

“Para este 2022, vemos una contracción en las ventas de vivienda porque ya casi no hay inventarios, no están arrancando los proyectos, por eso pienso que las viviendas se van a contraer”, detalló Towle.

El especialista acotó que actualmente, el mercado de la vivienda coloca sólo una tercia parte de la demanda potencial de manera anual, que son cerca de 600,000 viviendas.

“El mercado debería de ser del orden de 600,000 viviendas al año y lo que estamos haciendo, nada más es como un tercio del potencial, tenemos 180,000 actualmente y tenemos un potencial de estar haciendo hasta 600,000 unidades”, acotó el especialista de Softec.

Para Ignacio Torres, fundador de la consultora inmobiliaria 4S, si bien el mercado de vivienda lo ve con señales positivas, hay una incertidumbre en el sector que tiene que ver con el apoyo del gobierno para la generación de nuevos proyectos.

“En México, el mercado está saludable; sin embargo, las mismas regulaciones que tenemos hoy en día nos hacen que no avancemos de una forma adecuada, que básicamente es la creación de regulaciones que promuevan los desarrollos de vivienda y redensificar y reactivar centros urbanos”, apuntó Torres.

Towle destacó como un reto el inicio de nuevos proyectos pese a la demanda potencial que existe en el país y los esquemas de financiamiento que han sido más accesibles a la población.

“El reto está en los desarrolladores, si no arrancan proyectos, las ventas bajan y los inventarios bajan. No pueden vender productos que no tengan en inventario entonces pensamos que la venta puede bajar”, resaltó Towle.

El financiamiento no se cierra

Rodrigo Padilla, director de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), explicó que para este 2022 se tienen buenas perspectivas de financiamiento para desarrolladores de la vivienda, luego de que el 2021 significó una colocación histórica para la institución al registrar una derrama de 9,500 millones de pesos durante todo el año anterior.

“Las perspectivas para este 2022 son muy buenas, pretendemos invertir 10,500 millones de pesos, lo que equivale a financiar la edificación de más de 12,000 viviendas”, apuntó Padilla.

De acuerdo con la visión del banquero, el financiamiento a desarrolladores se ha recuperado luego del impacto de la pandemia y se ve una recuperación en los registros de vivienda, especialmente en el segmento medio y residencial, con una contracción en el tipo económico.

“Este año, habrá que prestar mucha atención al componente inflacionario, situación que ha provocado un alza en los insumos de la construcción casi en un 7%, lo que repercutirá en un incremento en el precio de venta de las viviendas, situación que pudiera ralentizar el desplazamiento al demandar más ahorro por parte de los compradores”, destacó Padilla.

Para este año, BIM continuará con su atención a desarrolladores para la compra de tierra, urbanización, infraestructura y equipamiento urbano, así como para la edificación de proyectos. Durante el 2021, el banco generó una rentabilidad de más de 12 millones de pesos.

Otros segmentos

Para el directivo de Softec, un sector que ha dado la sorpresa en los últimos meses es el de la vivienda vacacional, es decir aquella que tiene un valor de más de 100,000 dólares y se encuentra en destinos turísticos como Cancún, Riviera Nayarit, Vallarta, Tijuana, Los Cabos, Mazatlán, San Miguel de Allende o Acapulco.

“Donde tuvimos el crecimiento particularmente fue vivienda y vivienda vacacional, ahí es donde vimos muchísimo crecimiento”, acotó Towle y añadió que para este año se prevé una colocación de 12,000 unidades, que podrían generar una inversión de más de 64,000 millones de pesos.

Asimismo, el directivo de Softec destacó al sector hotelero con buenas perspectivas, con una colocación de 10,000 cuartos que podrían generar una derrama de 48,075 millones de pesos.

Por otra parte, para Softec el sector industrial también tiene un comportamiento estable, pues para este año se podrían crear 3 millones 500,000 metros cuadrados con una derrama de más de 42,400 millones de pesos, esto por la demanda de espacios de empresas de Estados Unidos para depender en menor medida del mercado asiático.

El mercado de oficinas, uno de los más afectados en estos meses de pandemia, continuará con su pobre desempeño, al generar apenas 200,000 metros cuadrados con una derrama de más de 14,000 millones de pesos.

“Hay algunos edificios que se siguen colocando, pero la absorción neta sigue cercana a cero. El mercado sigue muy contraído y este mercado va a estar en un proceso de redefinición... Este año se va a mantener contraído e igual el próximo año ya se empiezan a ocupar más espacios”, acotó Towle.

Para Ignacio Torres, fundador de 4S, sin duda los segmentos ganadores son el de vivienda e industrial, mientras que la parte de oficinas tendrá que vivir una reconversión de productos y nuevas estrategias para recuperarse.