América vs. Pumas: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 11 de la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX llega con duelos que podrían cambiar el rumbo del torneo, pero todos los reflectores apuntan al Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los más esperados del calendario ya que ambos equipos llegan peleando por mantenerse en la parte alta de la tabla.

Aquí te dejamos la guía completa con horarios, canales de transmisión y el contexto de cada partido para que no te pierdas nada.

Viernes 26 de septiembre

Juárez vs León

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: FOX y Caliente TV

Los Bravos buscan su primera victoria en casa ante La Fiera, a la que solo han vencido una vez en la historia. Llegan con tres triunfos seguidos en su estadio, mientras que León atraviesa un mal momento como visitante con apenas un triunfo en sus últimos 10 juegos fuera de casa.

Puebla vs Chivas

Hora: 21:00 hrs

Estadio: Cuauhtémoc

Dónde ver: FOX, Tubi y Caliente TV

El Rebaño busca su gol número 200 frente a La Franja y llega motivado tras su victoria en el Clásico Nacional. Puebla no gana desde hace siete jornadas y el duelo luce clave para sus aspiraciones de salir del fondo de la tabla.

Sábado 27 de septiembre

Pachuca vs Atlético de San Luis

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Hidalgo

Dónde ver: FOX y Caliente TV

Los Tuzos suman seis partidos sin ganar, pero tienen un amplio dominio histórico sobre San Luis en casa. Los potosinos quieren su segunda victoria consecutiva de visitante, algo que no logran desde hace dos años.

Atlas vs Necaxa

Hora: 17:00 hrs

Estadio: Jalisco

Dónde ver: ViX

Los Zorros acumulan ocho juegos sin ganar como locales, mientras que los Rayos no han podido vencer de visita bajo el mando de Fernando Gago. Partido crucial para ambos en la parte baja de la tabla.

Monterrey vs Santos

Hora: 19:00 hrs

Estadio: BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados tiene cinco victorias seguidas sobre los laguneros y buscará extender la racha en casa. Santos, por su parte, suma 24 partidos sin ganar como visitante, la segunda peor marca en su historia.

Toluca vs Mazatlán

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Nemesio Diez

Dónde ver: FOX y Caliente TV

Los Diablos vienen encendidos en casa, con tres o más goles en cuatro de sus últimos cinco juegos en el Nemesio Diez. Mazatlán arrastra 11 partidos sin ganar de visitante, lo que lo convierte en un duelo cuesta arriba.

América vs Pumas

Hora: 21:05 hrs

Estadio: Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

El Clásico Capitalino promete emociones. Las Águilas buscan su victoria número 60 ante Pumas, pero los universitarios han ganado dos de sus últimas cuatro visitas y solo tienen dos derrotas en sus últimos 14 partidos en este estadio.

Domingo 28 de septiembre

Querétaro vs Tigres

Hora: 17:00 hrs | Estadio: La Corregidora

Dónde ver: FOX y Caliente TV

Gallos Blancos busca hilar dos victorias consecutivas en casa frente a Tigres por primera vez desde 2009. Los felinos llegan con la posibilidad de que André-Pierre Gignac iguale a Jared Borgetti (189 goles) como segundo máximo goleador histórico con un mismo club.

Tijuana vs Cruz Azul

Hora: 21:05 hrs | Estadio: Caliente

Dónde ver: FOX y Caliente TV

Los Xolos están invictos en casa en sus últimos seis partidos y han anotado al menos tres goles en sus últimos tres encuentros en el Mictlán. Cruz Azul tendrá que sobreponerse a la presión del estadio y buscar romper esa racha.