Clásico América vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la jornada 11 de la Liga MX

El Clásico Capitalino llega en un momento crucial para América y Pumas, con ambos equipos en plena lucha por asegurar su lugar en la Liguilla.

Por un lado, las Águilas reciben a los universitarios con un plantel golpeado por las lesiones, mientras que los de Efraín Juárez buscan sumar puntos para defender su lugar en el play-in.

América vs. Pumas: cuándo y dónde ver el clásico

Sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 21:05 hrs

Estadio: Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

América, entre lesiones y ajustes tácticos

El América disputará su quinto partido como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde solo ha perdido una vez esta temporada (ante Chivas en la Jornada 8). Sin embargo, el equipo de André Jardine llega mermado por lesiones:

Dagoberto Espinoza, la última baja, se perderá varios meses tras cirugía en el ligamento cruzado anterior.

Henry Martín (esguince de rodilla), Álvaro Fidalgo (golpe en la rótula bipartita), Rodrigo Aguirre (molestia muscular), Jonathan dos Santos (desgarre) y Sebastián Cáceres (molestias musculares) siguen en recuperación.

Ante esta situación, Kevin Álvarez podría tener minutos cubriendo la lateral derecha. Además, la afición espera que Allan Saint-Maximin, con dos goles en lo que va del torneo, mantenga el protagonismo ofensivo para conservar al América en la zona de clasificación directa.

Actualmente, las Águilas suman 21 puntos, suficientes para mantenerse en puestos de Liguilla directa si el torneo terminara hoy.

Pumas, con presión para escalar

El equipo de Ciudad Universitaria llega con tres triunfos en 10 jornadas y necesita sumar de a tres para consolidarse en zona de play-in. Efraín Juárez ha elogiado el trabajo de Guillermo Martínez y José Juan Macías, quien lleva dos goles en cuatro apariciones desde su incorporación.

“JJ está en proceso de adaptación físicamente. Cada vez está mejor y está a disposición. Tengo dos nueves y estoy muy orgulloso de que sean mexicanos. Memo hace gol, JJ sabemos la calidad. A JJ lo trajimos para eso, para sumar minutos”, dijo Juárez tras la derrota ante Juárez en la Jornada 10.

Los universitarios deberán enfrentar a una de las defensas más sólidas del torneo y, tras este partido, aún tienen en el calendario rivales de peso como Rayados y Cruz Azul.

Con información de Marisol Rojas