Yankees evitan eliminación temprana en playoffs MLB

New York Yankees, subcampeón de la Serie Mundial del año pasado, continúa con vida en la postemporada 2025 de Grandes Ligas (MLB), luego de extender a un tercer y último enfrentamiento su Ronda de Comodines contra Boston Red Sox.

Los Yankees habían empezado de manera decepcionante la primera etapa de los playoffs 2025, perdiendo 1-3 ante Red Sox en Nueva York.

No tenían margen de error para el segundo partido, disputado este miércoles de nueva cuenta en el Yankee Stadium ante 47,993 espectadores. Cumplieron con esa expectativa, pues lograron empatar la serie a 1-1 y dejar todo en incertidumbre para este jueves.

Los Yankees sólo han sido eliminados en Ronda de Comodines en dos ocasiones: 2015 por Houston Astros y 2021 por Boston Red Sox. En ambas ocasiones, los ganadores se decidieron por un partido, no a vencer dos de tres como en la actualidad.

En el segundo partido contra Red Sox este miércoles, los Yankees tomaron la ventaja apenas desde la primera entrada, gracias a un jonrón de Ben Rice que permitió otra carrera para Cody Bellinger. La multitud explotó en aplausos en uno de los clásicos de mayor tradición en MLB.

Sin embargo, Boston empató en la tercera entrada después de un hit de Trevor Story que permitió carreras a Ceddane Rafaela y al mexicano Jarren Duran.

Los Yankees volvieron a ponerse en ventaja (3-2) en la quinta entrada, después de un sencillo de Aaron Judge que abrió las puertas del diamante a Trent Grisham.

Pero nuevamente hubo una pronta respuesta por parte de los Red Sox. En el sexto episodio, Trevor Story volvió a ser el protagonista, pero ahora con un jonrón que permitió a su equipo volver a ponerse en igualdad en la pizarra.

Fue hasta el octavo episodio cuando la historia se definió. Austin Wells conectó otro hit para los Yankees que impulsó la cuarta y última carrera de la novena neoyorquina por cortesía de Jazz Chisholm Jr. Ya no hubo reacción para Boston.

Los Yankees tendrán una nueva oportunidad como locales este jueves para avanzar a las Series Divisionales 2025, donde su rival sería Toronto Blue Jays, el mejor sembrado de temporada regular de la Liga Americana (AL) con récord de 94-68.

Pero el equipo de New York no fue el único que logró emparejar su Ronda de Comodines. También lo hicieron los Cleveland Guardians y San Diego Padres ante Detroit Tigers y Chicago Cubs, respectivamente, luego de sus victorias el miércoles.

Cleveland venció 6-1 a Detroit con un rally de cinco carreras en la octava entrada, impulsado principalmente por los jonrones de Brayan Rocchio y Bo Naylor. El partido inicial había sido ganado 1-2 por Tigers con el sobresaliente pitcheo de Tarik Skubal.

San Diego, por su parte, derrotó 0-3 a Chicago gracias a dos carreras de Fernando Tatís Jr. y una de Manny Machado. Los Cubs lograron cuatro hits en el partido, pero ninguno se reflejó en la pizarra.

Estas tres series llegaron hasta el último partido, teniendo a Yankees, Cubs y Guardians con la ventaja de jugar como locales.

Las Series Divisionales se empezarán a jugar a partir del sábado 4 de octubre. Será entonces cuando entren en acción los cuatro mejores sembrados de la temporada regular 2025: Toronto Blue Jays y Seattle Mariners en la Liga Americana, así como Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies en la Liga Nacional.