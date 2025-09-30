Peloteros mexicanos en acción en playoffs 2025

Los peloteros mexicanos también serán protagonistas en los playoffs 2025, desde receptores hasta pitchers clave, entre ellos están jugadores con recorrido como Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays) y Andrés Muñoz (Seattle Mariners), Javier Assad (Chicago Cubs) y José Urquidy (Detroit Tigers). También será la oportunidad para el futuro, con la corriente generacional de Marcelo Mayer (Boston Red Sox), José Treviño (Cincinnati Reds) o Jeremiah Estrada (San Diego Padres). Un total de 10 jugadores nacionales se encuentran en postemporada, de los 18 que iniciaron la campaña.

Cabe mencionar que hay un umpire mexicano, Alfonso Márquez, que impartirá justicia en la serie de Comodines entre los Cincinnati Reds y Los Angeles Dodgers. El zacatecano cuenta con experiencia en seis series mundiales. Otro paréntesis, es la consideración de Randy Arozarena, nacido en Cuba, pero nacionalizado mexicano. Desde el 2024 ha sido jardinero clave para los Mariners de Seattle. El outfielder firmó la mejor temporada ofensiva de su carrera con 27 cuadrangulares y 31 bases robadas, se quedó a tres jonrones del 30/30 e impulsó 76 carreras. Además fue una de las estrellas en el último Clásico Mundial con la franela mexicana.

Por otro lado, Alejandro Kirk fue el héroe cuando Toronto aseguró el título de la Liga Americana Este, por primera vez, desde 2015. Su grand slam en la primera entrada sacudió y estremeció el Rogers Centre.

El momento incluso conmovió a Kirk, el estoico receptor que rara vez da pistas sobre lo que pasa por su cabeza. Al pasar por primera, Kirk ya aullaba con la multitud. Era toda la emoción de 162 juegos, al mismo tiempo. Para cuando Kirk tocó segunda base, seguía en marcha, cada respiración era un grito catártico. Se ganó este momento, al igual que su equipo se ganó cada segundo de esta temporada de ensueño, pero finalmente se permitió disfrutarlo al máximo.

Kirk se ha convertido en uno de los mejores receptores jóvenes del béisbol (26 años). Estableció un récord personal de 15 jonrones y eso es un guiño a su nueva extensión de contrato por cinco años y 58 millones. Kirk tiene todo el tiempo que necesita para ascender en las filas de los mejores receptores de todos los tiempos de los Blue Jays.

Jugadores mexicanos en playoffs:

Toronto Blue Jays:

Alejandro Kirk, 26 años (2020-actual)

Seattle Mariners:

Andrés Muñoz, 26 años (2021-actual)

Randy Arozarena, 30 años (2024-actual)

Detroit Tigers:

José Urquidy, 30 años (2025-actual)

Boston Red Sox:

Marcelo Mayer, 22 años (2025-actual)

Jarren Duran, 29 años (2021-actual)

Cincinnati Reds:

José Treviño, 32 años (2025-actual)

Chicago Cubs:

Javier Assad, 28 años (2022-actual)

San Diego Padres:

Jeremiah Estrada, 26 años (2024-actual)

Philadelphia Phillies: