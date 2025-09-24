Yankees es más inalcanzable: 60 apariciones en playoffs

Yankees se agiganta con su clasificación a los playoffs 2025. Por sexagésima ocasión jugará durante el otoño en la MLB, es decir, abre sus posibilidades de llegar a la Serie Mundial.

Las 60 apariciones en playoffs es una marca insuperable por cualquier equipo de Grandes Ligas, ya que ni Los Dodgers de Los Ángeles – que le siguen en esta estadística- pueden superarla al sumar actualmente 39 clasificaciones a la postemporada.

“Este es solo un pequeño paso. El segundo paso es ganar la división, y el tercero es ganar la Serie Mundial”, dijo Jazz Chisholm Jr, segunda base del equipo, tras la victoria por 3-2 sobre los White Sox en el Yankee Stadium.

Los Yankees regresan a los playoffs por octava vez en nueve temporadas, impulsados por una racha de 27-12, la mejor de las Grandes Ligas desde el 11 de agosto.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, reconoció que ha sido un año difícil, pero sus esperanzas se han visto impulsadas por la buena salud y la mentalidad que ha mostrado su club en las últimas semanas.

“Siento que nuestro mejor béisbol estaba totalmente por delante de nosotros, y espero que aún lo esté. Somos un muy buen equipo, eso no garantiza nada, pero sin duda me arriesgaré contra cualquiera. Nunca se sabe qué va a pasar una vez que lleguemos allí, pero llegamos con confianza”.

Además, ha sido una clasificación a postemporada inolvidable para Aaron Judge, quien por cuarta vez en su carrera alcanzó la marca de los 50 jonrones y lo hizo durante la segunda entrada del partido contra los Medias Blancas de Chicago (24 de septiembre), enfrentando al lanzador derecho Jonathan Cannon. Judge es el cuarto jugador en conectar 50 o más jonrones esta temporada. Cal Raleigh (58) de los Marineros, Kyle Schwarber (56) de los Filis y Shohei Ohtani (53) de los Dodgers habían eclipsado previamente la marca de jonrones.

