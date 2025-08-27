Victoria exprés sitúa a Alcaraz en tercera ronda de US Open

Literalmente sin despeinarse, gracias a su nuevo look rapado, así fue como Carlos Alcaraz firmó su pase a la tercera ronda del US Open 2025.

El español, campeón de este Grand Slam en 2022, no tuvo inconvenientes para derrotar al italiano Mattia Bellucci en 96 minutos en el icónico Arthur Ashe Stadium. Hasta ahora, este es el triunfo más rápido de la edición actual del US Open.

“Hoy jugué un partido muy sólido. Me marqué algunos objetivos antes del encuentro y creo que lo hice bastante bien. Tengo que mejorar algunas cosas que no hice tan bien como quería, pero en general estoy muy contento”, destacó Alcaraz al término del partido.

Se mantiene como el tenista masculino con más victorias en la temporada, llegando a 56 (contra seis derrotas). En 2024 concretó dos menos a lo largo de todo el año.

A nivel general, llegó a 79 victorias en todos los Grand Slams que ha disputado y 19 específicamente en US Open. Por el contrario, sus derrotas se mantienen en 13 y tres, respectivamente.

“Estoy jugando un tenis excelente torneo tras torneo y siento que puedo rendir al máximo en cada partido. Obviamente, tengo mis altibajos. Hay partidos que no gano o en los que no me siento del todo bien, pero intento sobrevivir y darme otra oportunidad en la siguiente ronda”.

Alcaraz tenía una deuda importante en el US Open y cuya respuesta tenía que concretarse en la jornada de este miércoles.

Eso se debe a que en 2024 fue eliminado en segunda ronda por el neerlandés Botic van de Zandschulp, sorprendiendo al mundo por caer en sets corridos. En aquel momento, Carlos Alcaraz era el tercer mejor sembrado del torneo.

“Pensé en lo que ocurrió el año pasado cuando entré a la pista”, describió el jugador de 22 años. “Tuve algunos malos pensamientos. Estaba nervioso, pensando en que no quería que pasara igual que hace un año, que perdí en segunda ronda. Sólo lo pensé un poco, pero estoy muy contento de haber pasado y tener otra oportunidad en tercera ronda”.

Su próximo rival es otro italiano: Luciano Darderi, que actualmente ocupa el puesto 34 del ranking mundial de tenis masculino (ATP).

Será la primera vez que se enfrenten en el ATP Tour, con los reflectores cargados totalmente sobre Alcaraz, segundo sembrado de esta edición y que en esta temporada ha llegado, por lo menos, a cuartos de final en cada uno de los Grand Slams (cuartos en Australian Open, campeón en Roland Garros y subcampeón en Wimbledon).

Por otra parte, la victoria de hoy pone presión a Jannik Sinner por la disputa de la cima del ranking mundial. En caso de que el español quede al menos una ronda por encima del italiano en este US Open, le arrebatará el primer puesto.

Sinner jugará este jueves ante el australiano Alexei Popyrin y, al igual que Alcaraz contra Bellucci, luce como principal candidato para instalarse en tercera ronda.

Carlos Alcaraz ostenta cinco títulos de Grand Slam en su carrera. El primero fue precisamente en el US Open en 2022, superando a Casper Ruud en la final. Después ha ganado dos veces en Wimbledon (2023 y 2024) y dos más en Roland Garros (2024 y 2025).

Otros triunfos destacados en la rama masculina este miércoles fueron los de Taylor Fritz (cuarto sembrado) sobre Lloyd Harris, Novak Djokovic (7) sobre Zachary Svajda, Jan-Lennard Struff sobre Holger Rune (11) y Raphael Collignon sobre Casper Ruud (12).