Remontada mantiene a Djokovic en pie en US Open

Novak Djokovic se aferra a la oportunidad de ganar su Grand Slam número 25 en el US Open. Pese a las intermitencias de su juego y estado físico, ya está instalado en tercera ronda.

El serbio remontó al estadounidense Zachary Svajda en la jornada de este miércoles. Había perdido el primer set en tiebreak (5-7), pero respondió con tres mangas contundentes: 6-3, 6-3 y 6-1 después de dos horas con 31 minutos.

“Siempre hay algo que demostrar cada vez que saltas a cancha, demostrar que todavía puedes ganar un partido. Es una cuestión de perspectiva, un ejercicio de comprensión por todo lo que he ganado y logrado estos años”, reflexionó en conferencia posterior.

Este fue el primer enfrentamiento entre Djokovic y Svajda en el ATP Tour. El norteamericano es 16 años más joven, aunque eso no le fue suficiente para concretar una de sorpresa dentro de la segunda ronda del US Open 2025.

Novak es el séptimo sembrado y aspira a imponer dos marcas si se queda con el título: empatar a Roger Federer como los máximos campeones varoniles en la historia del US Open con cinco y convertirse en el máximo ganador de Grand Slams a nivel general con 25.

Pero cada partido es tomado con calma, ya que es uno de los más veteranos del circuito con 38 años. Superó la primera ronda contra Learner Tien (de 19 años) el domingo y 72 horas después le tocó enfrentar a Zachary Svajda.

“Quizá muchos puedan pensar que no hay nada más que lograr porque ya lo hiciste todo, pero eso es relativo. Es algo muy personal, un tipo de mentalidad a corto plazo. Se trata de sacar el máximo partido cada día y ganar tu partido, encontrar la manera”.

Una recompensa rápida es que Djokovic llegó a 191 victorias sobre superficie dura a nivel de Grand Slams en la Era Abierta. Empató el récord de Roger Federer.

Su próximo partido será contra el británico Cameron Norrie, quien viene de eliminar al argentino Francisco Comesaña también en cuatro sets. Djokovic está invicto contra Norrie, pues ha ganado sus seis antecedentes entre 2021 y 2025.

Con esto, el serbio ya empató su actuación de la temporada pasada, en la que tuvo que despedirse en tercera ronda tras retirarse por lesión ante su compatriota, Laslo Djere. Djokovic había ganado los dos primeros sets y tenía ventaja de 2-0 en el tercero.

Su última derrota en segunda ronda de un Grand Slam seguirá siendo la del Australian Open 2017, cuando el uzbeko Denis Istomin dio la sorpresa y lo eliminó siendo wildcard.

En la conferencia posterior a su triunfo de este miércoles en Nueva York, Djokovic fue cuestionado sobre por qué no sonríe sobre la cancha. Su respuesta fue concreta.

“No es cuestión de motivación, es como si estuviera un poco frustrado con mi juego, además de pasar por algunos momentos donde me digo ciertas cosas internamente. Trato de estar encerrado, de resolver el acertijo una vez que piso la cancha, pero eso no significa que no esté encontrando la alegría compitiendo”.

Novak tendrá alrededor de 48 horas para recuperarse de este partido y preparar el choque ante Cameron Norrie. Busca continuar con el ritmo victorioso, ya que en los otros Grand Slams de 2025 (Australian Open, Roland Garros y Wimbledon) logró llegar hasta semifinales.

“Me gusta competir, pero no me gusta no jugar bien, por eso me puse una presión adicional sobre mí y mi equipo, para ser mejores en el próximo partido”, agregó el balcánico.

Djokovic se ubica en el quinto cuadrante de singles varonil del US Open, en el que también ya está calificado a tercera ronda Frances Tiafoe. El estadounidense o el danés Holger Rune podrían ser sus rivales en caso de llegar a octavos de final.