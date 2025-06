Tricolor no logra 'sold out' en Carolina del Norte

La Selección Mexicana en el vehículo del MexTour para el partido contra Turquía en el Estadio Kenan de Carolina del Norte tendrá un porcentaje de desolación. Un día antes del juego amistoso se han ocupado solo el 40% de los boletos. Desde el 10 de marzo pasado comenzó la venta – a través de www.SomosLocales.com – y la plataforma invita a los aficionados a preinscribirse para obtener información sobre futuras entradas y tener la oportunidad de adquirir las primeras disponibles.

La falta de un ‘sold out’ o de casi una asistencia total a un partido de Selección en Estados Unidos, no es habitual para MexTour. El sitio oficial de la Universidad de Carolina en Chapel Hill (UNC) define a la gira como “una de las propiedades deportivas más célebres de Estados Unidos, con una sólida lista de socios comerciales de primera línea, la participación de celebridades e influencers y una asistencia promedio de más de 50,000 personas por partido en la última década, gracias a su base de aficionados estimada en 65 millones de personas (estudio: Nielsen Sports)”.

Quedan al menos 30,000 boletos disponibles para ver a la Selección, que el sábado pasado perdió en el amistoso ante Suiza (4-2) en Salt Lake en Utah.

La Universidad de Carolina informa que además del partido hay una fiesta para fans “el AT&T Futbol Fiesta”, que inicia a las 16:00 horas junto a otros eventos para aficionados.

El club de fans ‘Pancho Villa’s Army’ también organizará una fiesta familiar en el estacionamiento The Porch of the Rosemary, en el centro de Chapel Hill.

El partido significa el tercer verano consecutivo que se celebra un juego internacional de fútbol en el Estadio Kenan. El Chelsea jugó contra el Wrexham en 2023 y el Manchester City se enfrentó al Celtic hace un año.

"Nos complace dar la bienvenida a los aficionados internacionales del fútbol a Chapel Hill este verano para otro evento. Nos da la seguridad de que el ambiente en el Estadio Kenan será excepcional, y estamos deseando recibir a los aficionados al fútbol de todo el mundo en nuestro hermoso campus", declaró Bubba Cunningham, director de atletismo de la UNC, el 4 de marzo pasado.

Tras el partido en Carolina del Norte, México comenzará la defensa de su título en la Copa Oro de la Concacaf, que comienza a mediados de junio en Estados Unidos.

Turquía se prepara para el Mundial de 2026, aunque sus partidos de clasificación se disputarán a finales de este año. El equipo comparte grupo de clasificación de la UEFA con España, Georgia y Bulgaria, y deberá terminar primero de grupo para clasificarse automáticamente o quedar segundo para asegurar un puesto en el play-off de la UEFA. El MexTour incluye en la gira a estadios programados para albergar partidos del Mundial 2026, pero el estadio Kenan no es parte de la lista.

La red de comunicación de la Selección Mexicana compartió imágenes y videos de jugadores como Memo Ochoa firmando autógrafos a fans. Actualmente, en Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis social por la deportación masiva de migrantes indocumentados.

Carolina del Norte tiene aproximadamente 325,000 residentes sin estatus legal, según datos de Pew Research Center. En el Estado, las acciones se han concentrado en áreas específicas, como Charlotte, Wake County y Chapel Hill.

El rector de la Universidad Carolina del Norte, Lee Roberts, afirmó este año que la institución colaborará con cualquier solicitud del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), lo que provocó una reacción de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, sigla en inglés).

En una carta dirigida a la universidad, la ACLU denunció que esta postura compromete la privacidad y seguridad de los estudiantes. Según Michele Delgado, abogada de la organización: “UNC no está legalmente obligada a cumplir con el ICE, a menos que exista una orden judicial válida”.

Actualmente, el 10% del alumnado de la universidad está compuesto por estudiantes internacionales.

