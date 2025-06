Javier Aguirre se auto reprueba tras caer por goleada con Suiza

Javier Aguirre sufrió su tercera derrota como entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Fue por marcador de 2-4 ante Suiza, siendo la más abultada después de caer 0-2 ante Honduras y 0-2 ante River Plate en meses anteriores.

Aunque se trató de un partido amistoso, el desempeño contra los suizos provocó que Aguirre se auto reprobara. Asumió la responsabilidad del resultado, aunque no ocultó su decepción por la falta de personalidad de sus jugadores.

“Nos equivocamos mucho hoy, a nivel colectivo e individual, y con equipos de este tamaño te penalizan”, empezó Aguirre en sus reflexiones en conferencia posterior al partido, celebrado en Utah, Estados Unidos.

“Regalamos la primera parte. Puedes perder, pero los cuatro goles, si se analizan uno por uno, son realmente evitables. La poca personalidad que el equipo mostró en la primera parte, me atrevo a decirlo porque se los dije en el vestidor, con el gol en contra, parecía que se acababa el mundo. No es así. Un equipo mexicano no puede ser así, no bajo mi mando”.

El ‘Vasco’ se ha caracterizado por ser un entrenador exigente en cuanto a actitud y disputas físicas de sus jugadores no sólo con Selección Mexicana, sino con sus clubes, destacando sus dos décadas en LaLiga de España.

Aunque en el primer tiempo México sólo recibió uno de los cuatro goles, que fue por cuenta del delantero del Mónaco, Breel Embolo, al minuto 20, tuvo riesgo de irse al descanso con más en su contra por errores de la defensa, que estuvo formada por César Montes, Jesús Orozco Chiquete, Emilio Lara y Mateo Chávez.

Ese primer gol también desubicó a la ofensiva, ya que la desesperación por encontrar el empate se hizo evidente con fallas de Santiago Giménez y Roberto Alvarado dentro del área de Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund.

“Muchas cosas no me gustaron. La primera parte, un equipo sin personalidad, que se asustó con el gol en contra y ya en la segunda mostramos algo de lo que me gustaría ver”, continuó Aguirre en su análisis con TV Azteca.

“Nerviosos con la pelota y sin ella. Nos temblaban las patitas cada vez que se nos acercaban. No jugamos bien y merecimos la derrota”.

Si bien el segundo gol de Suiza estaba en fuera de lugar (no fue revocado porque en amistosos no hay sistema VAR), el tercero fue un error en la salida del portero Raúl Rangel y en la marca del defensa César Montes. El cuarto también dejó en espacio libre al helvético Fabian Rieder.

“Ante la adversidad conoces a la gente y un marcador tan fuerte en contra hace ver la conducta de los jugadores dentro y fuera del campo. Eso es lo que yo quiero, porque ahí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota y mirar hacia adelante. Hay cosas rescatables, lo que pasa es que cuando te meten cuatro es difícil decirlo”, insistió el ‘Vasco’.

“La culpa es del entrenador, no doy nombres (de jugadores), la culpa es mía porque yo digo quién y cómo. A partir de ahí, yo soy el máximo responsable de esta derrota. Veremos el video, las cosas buenas y malas, e intentaremos mejorar contra Turquía. Son errores, no diría groseros, pero evitables”.

De los aspectos positivos que reconoció Aguirre está que Santiago Giménez rompió una racha de 16 partidos sin anotar con la camiseta de Selección Mexicana, así como la anotación de Ángel Sepúlveda a unos minutos de haber ingresado de cambio.

También el papel de jóvenes como Mateo Chávez, Gilberto Mora y Efraín Álvarez. Chávez disputó todo el partido por la lateral izquierda, una posición que habitualmente es indiscutida para Jesús Gallardo, mundialista en 2018 y 2022.

La próxima cita del Tri será este martes 10 de junio contra Turquía, que viene de vencer 2-1 a Estados Unidos en otro amistoso del fin de semana. Después viene el verdadero objetivo, según Javier Aguirre: la Copa Oro.

“No puedo ver el árbol, tengo que ver el bosque y en este caso estamos preparando estos dos partidos para Copa Oro, ese es nuestro objetivo. Espero que se entienda, pero claro, con victoria siempre es más bonito trabajar (…) Esto nos sirve a todos porque no podemos cometer errores en Copa Oro, porque ahí es muerte segura. Nos sirve para sacar conclusiones”, concluyó el entrenador nacional.

Aguirre suma 11 partidos en su tercera etapa como seleccionador de México, que inició en septiembre de 2024. Su balance es de seis triunfos, dos empates y tres derrotas, además de 19 goles a favor y 11 en contra.