Del Toro vuelve a ganar en día récord para UAE Emirates

La magia de Isaac Del Toro en Italia escribió un cuarto episodio. Este domingo, el ciclista mexicano ganó el Trofeo Matteotti con tiempo de 4:29:03, redondeando una semana de cuatro victorias en dicho territorio europeo.

Todo empezó el 7 de septiembre, cuando ganó el GP Industria & Artigianato; tres días después, subió a lo más alto del podio en el Giro della Toscana. A la mañana siguiente se adueñó de la Coppa Sabatini y exactamente una semana después ganó el Trofeo Matteotti.

Disputado en la región de Pescara desde 1945, el Trofeo Matteotti consiste de un recorrido de 195 kilómetros (carrera de un día) que sólo había sido ganado una vez por un latinoamericano: el venezolano Orluis Aular en 2024.

El segundo en la historia es ahora el oriundo de Ensenada, Baja California, quien dejó en segundo lugar al portugués Rui Costa (EF Education-Easypost) y en tercero al español Paul Miquel (Kern Pharma). Fuera del top 20 quedaron el colombiano Nairo Quintana (Movistar) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easypost).

“En los últimos kilómetros sabía que tenía buenas piernas. Cuando se abrió el sprint, lo di todo. Ganar el Trofeo Matteotti de esta manera es realmente especial. Es una carrera histórica y ganar con sprint la hace aún más satisfactoria”, destacó el mexicano.

Con esta actuación, Isaac Del Toro llegó a 13 victorias en lo que va de 2025 y 16 en total en su trayectoria profesional con el equipo UAE Team Emirates.

Casi la mitad de las victorias que lleva en este año han sido en territorio, ya que además de las cuatro de esta semana ganó en Milano-Torino en marzo y una etapa (17) del Giro de Italia en mayo. El resto fueron cuatro en Austria y tres en España.

Sin embargo, este domingo tuvo un festejo todavía más grande para UAE Team Emirates, ya que logró empatar el récord mundial de más victorias para un equipo profesional de ciclismo en una misma temporada poco después de lo ocurrido con Isaac Del Toro.

Al otro lado del Océano Atlántico, el estadounidense Brandon McNulty le dio el triunfo en el Gran Premio de Montreal, secundado por otro integrante de UAE Emirates, el esloveno Tadej Pogacar.

Las victorias de McNulty y Del Toro hicieron que UAE Team Emirates llegara a 85 en lo que va de 2025. Así, empató el récord de 85 que impuso el equipo Columbia-HTC en 2009.

“Ha sido una temporada realmente exitosa para el equipo. Muchos de nuestros corredores tienen oportunidades y las aprovechan. Casi todos han ganado algo este año, lo que demuestra su gran esfuerzo”, calificó Tadej Pogacar, que hace unas semanas levantó su cuarto título del Tour de Francia y es uno de los máximos estandartes históricos de UAE Emirates.

Todavía restan varias competencias en 2025 para que el equipo patrocinado por Emiratos Árabes Unidos logre quedarse con el récord en solitario. Isaac Del Toro está en ese radar, de igual forma que el experimentado Pogacar.

Una de las próximas pruebas es el Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará en Ruanda del 21 al 28 de septiembre. El mexicano ya fue confirmado para dicha competencia y se dice motivado para buscar una nueva victoria.

“El equipo estuvo increíble hoy y fue absolutamente crucial. He tenido su confianza y estoy feliz de corresponderles de esta manera. Afrontaré el Mundial con mucha fuerza y confianza, estoy muy motivado para lo que viene”.

Isaac Del Toro tiene 21 años y debutó como parte de UAE Team Emirates apenas en 2024. En su segunda temporada, está destacando como uno de las piezas clave de su equipo.

TODAS LAS VICTORIAS DE ISAAC DEL TORO EN 2025

1. Milano-Torino (marzo)

2. Etapa 17 del Giro de Italia (mayo)

3. Etapa 2 del Tour de Austria (julio)

4. Etapa 3 del Tour de Austria (julio)

5. Etapa 4 del Tour de Austria (julio)

6. Clasificación general del Tour de Austria (julio)

7. Clásica Terres de l’Ebre (julio)

8. Circuito de Getxo (agosto)

9. Vuelta a Burgos (agosto)

10. GP Industria & Artigianato (septiembre)

11. Giro della Toscana (septiembre)

12. Coppa Sabatini (septiembre)

13. Trofeo Matteotti (septiembre)