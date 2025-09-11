Del Toro se agiganta con triple triunfo en Italia

Isaac Del Toro agigantó su nombre esta semana tras conseguir tres victorias en un lapso de cinco días. Todas fueron firmadas en Italia.

El mexicano otorgó estos triunfos a su equipo, UAE Team Emirates, en el GP Industria & Artigianato el 7 de septiembre, en el Giro della Toscana el 10 y en la Coppa Sabatini el 11. Una semana redonda para un ciclista de 21 años que apenas está en su segunda temporada profesional.

“Es una sensación increíble terminar esta semana con tres victorias en Italia. Me sentí fuerte en la final y, cuando vi una oportunidad, me comprometí”, destacó el nacido en Ensenada, Baja California, después de la Coppa Sabatini.

Fue un recorrido total de 197.6 kilómetros. El mexicano ejecutó un sprint a siete del final para rebasar al francés Benjamin Thomas (Cofidis) y al británico Ben Granger (MG.K Vis Construzioni e Ambiente), dejándolos detrás de él en el podio.

“El equipo corrió de maravilla: me posicionó, me protegió y se aseguró de que pudiera rendir al máximo en la recta final. Ganar aquí en Peccioli, en esta carrera, significa mucho para mí”, agregó el mexicano.

No fue una carrera sencilla. El experimentado Richard Carapaz, por ejemplo, finalizó en el séptimo puesto, siendo el segundo mejor latinoamericano por detrás de Isaac Del Toro.

De hecho, apenas dos ciclistas originarios de Latinoamérica habían ganado la Coppa Sabatini, que disputó su edición 73 en este 2025. El primero fue el colombiano Fabio Duarte en 2012 y luego su compatriota, Daniel Martínez, en 2022.

Por parte de México, nadie había logrado instalarse al menos en el top 3 de esta carrera, que actualmente forma parte de UCI Pro Series.

Isaac Del Toro llegó a 12 victorias en 2025, de las cuales cinco fueron en territorio italiano, cuatro en Austria y las tres restantes en España. Todo empezó en marzo en la clásica de Milano-Torino, para luego dar paso al subliderato del Giro de Italia.

Por otra parte, esta fue la victoria 83 para UAE Team Emirates en 2025. Es decir, el mexicano ha colaborado en casi el 15% de los triunfos de su equipo. UAE está a dos de igualar el récord global de 85, que consiguió Columbia-HTC en 2009.

Se esperan más triunfos para UAE Team Emirates en próximos días, ya que anunció su róster oficial para los Grandes Premios de Quebec y Montreal (12 y 14 de septiembre, respectivamente). En esa lista destaca el multicampeón esloveno Tadej Pogacar.

“Me siento bien, estoy muy contento con cómo ha ido mi verano. El final de temporada siempre tiene sus altibajos, pero estoy contento de estar aquí”, reflexionó Pogacar, quien hace unas semanas firmó su cuarto título del Tour de Francia.

“Voy por todo, pero para mí no sería un desastre si no gano. Quiero estar en mi mejor momento para el Campeonato Mundial (en Ruanda). Ese es el objetivo principal para esta recta final de temporada. También quiero aprovechar estas carreras como un buen entrenamiento”, destacó el esloveno.

Por lo pronto, Isaac Del Toro continúa acaparando reflectores dentro y fuera de su equipo. Después de la tripleta de victorias en Italia, acumula 15 en toda su trayectoria con UAE Team Emirates, una racha que inició en enero de 2024.

Particularmente, desde que confirmó el segundo lugar de la clasificación general del Giro de Italia, uno de los majors del ciclismo, el mexicano ha firmado 10 triunfos. Es decir, su nombre no ha claudicado después de la alta exigencia en mayo.