Nuevo triunfo de Isaac Del Toro iguala récord de UAE Emirates

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ya aseguró su nombre como una pieza esencial del UAE Team Emirates, debido a que su más reciente victoria sirvió para empatar un récord en la historia del equipo.

Del Toro ganó el GP Industria & Artigianato este domingo. Se trata de una carrera de un día que llegó a 47 ediciones oficiales celebrándose en la región de Toscana, en Italia, y que actualmente forma parte del UCI Europe Tour.

Con esto, UAE Emirates llegó a 81 victorias en lo que va de 2025. Empató su máximo registro histórico, pues consiguió ese mismo número en 2024. Sin embargo, este año todavía tiene meses de margen para mejorar la marca.

En el caso particular de Isaac Del Toro, esta fue su décima victoria de 2025 y la número 13 en su carrera en general. Consiguió tres en 2024, cuando ya era parte del UAE Team Emirates.

En el GP Industria & Artigianato, el mexicano edificó su victoria con un impresionante sprint en los últimos 200 metros, superando a los italianos Christian Scaroni (XDS Astana) y Davide Piganzoli (Polti VisitMalta). Del Toro cerró con tiempo de cuatro horas, 32 minutos y 47 segundos.

“Al final, creo que todos teníamos mucha presión porque sólo teníamos 10 segundos con el grupo trasero y yo sólo quería mantener el ritmo con precaución. Creo que, al final, he trabajado bien”, destacó el nacido en Ensenada, Baja California.

Según el registro de UAE Team Emirates en el sitio Pro Cycling Stats, su primera temporada con victorias fue en 1999 con 12 en total. Por primera vez superó las cuatro decenas en 2022, cuando cerró con 48, en 2023 fueron 57 y en 2024 impuso récord con 81.

Las victorias de Isaac Del Toro representan el 12% del récord de su equipo en 2025. El mexicano empezó su camino ganador en marzo en Milano-Torino; en total, ha concretado triunfos en tres países: Italia, Austria y España.

El máximo récord en una temporada para un equipo de ciclismo pertenece a Columbia, que consiguió 85 en 2009. UAE Team Emirates, con Isaac Del Toro como uno de sus máximos representantes, aún puede igualar o mejorar esa cifra.

La próxima prueba es el Mundial de Rwanda, del 21 al 28 de septiembre, en donde planea enfrentar sin mayores ataduras a Tadej Pogacar: “La verdad es que sí, no será una carrera fácil, pero trataré de jugármela como hago en todas para intentar estar ahí adelante”, expresó el mexicano después de la victoria de este domingo.

En el tema económico, de acuerdo con el sitio Pelotón Prize Money, Isaac Del Toro se adjudicó 7,515 euros de premio por la victoria en el GP Industria & Artigianato. Christian Scaroni se quedó con 3,760 y el último en el podio, Davide Piganzoli, recibió 1,875.

La semana entrante Italia albergará otras carreras: el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini, el Memorial Marco Pantani y el Trofeo Matteoti, aunque todavía no está definido por parte del UAE Team Emirates cuáles enfrentará Del Toro.

A pesar de no saber su futuro, dio un guiño a dicho país europeo: “Me gustan las carreras aquí en Italia, la afición me apoya mucho y se siente bastante pasión por el ciclismo. Siempre me alegra correr aquí”.

El GP Industria & Artigianato consistió en 196.3 kilómetros que se corrieron a cuatro vueltas en circuito ondulado, incluyendo dos ascensos a San Baronto. Isaac Del Toro demostró su poderío con el sprint de los últimos 200 metros.

Esta carrera nació en 1967 pero fue en 1977 cuando entró a los registros oficiales. Ningún latinoamericano había sido capaz de ganarla, los más cercanos habían sido el colombiano Miguel Ángel Rubiano, el ecuatoriano Richard Carapaz y el uruguayo Thomas Silva en el segundo lugar en 2010, 2017 y 2024, respectivamente.

LOS 10 TRIUNFOS DE ISAAC DEL TORO EN 2025