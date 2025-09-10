Isaac Del Toro confirma el mejor año de UAE Emirates

El mexicano Isaac Del Toro consiguió su victoria número 11 de 2025 este 10 de septiembre, demostrando su jerarquía en el Giro della Toscana en Italia.

Es una carrera que se ejecuta en un día y que tiene más de un siglo de antigüedad (1923). Su edición 97 requirió de 189.4 kilómetros y forma parte del Tour Europeo de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Del Toro, nacido hace 21 años en Ensenada, Baja California, cruzó en primer lugar después de cuatro horas, 25 minutos y 38 segundos. El podio lo completaron el australiano Michael Storer y el belga Steff Cras (ambos llegaron 15 segundos después).

“Sabía que la subida al Monte Serra sería decisiva, así que fui a fondo para poner a prueba las piernas de los demás. Cuando vi que tenía ventaja, me concentré en mi ritmo hasta la meta”, declaró el mexicano después de sellar el primer puesto.

“Fue un día realmente duro, pero el equipo me mantuvo tranquilo y preparado para la final. Ganar en Toscana, frente a una afición tan apasionada, es algo muy especial para mí. Me da mucha confianza para las próximas carreras”.

La victoria del mexicano no sólo fue especial a tono personal, sino que impactó en su equipo. Y es que con esto, UAE Team Emirates rompió su récord de más triunfos en un año. En 2024 firmó 81 y en lo que va de 2025 ya llegó a 82.

Apenas hace unos días, Del Toro ganó otra carrera en Italia, el GP Industria & Artigianato. Gracias a eso, había empatado el récord de victorias anuales de UAE Team Emirates.

Ahora su equipo está en búsqueda de igualar o incluso superar el máximo récord global dentro de la élite del ciclismo, que corresponde a Columbia-HTC con 85 en la temporada 2009. Todavía restan varias competencias para que UAE Emirates lo consiga.

En el plano individual, Isaac Del Toro llegó a cuatro triunfos en Italia, empatando a Austria como los países en los que más festejos ha tenido desde que se integró al equipo de Emiratos Árabes Unidos en la temporada 2024.

Si bien acumula 11 triunfos en 2025, su palmarés total es de 14 con las que consiguió el año pasado en el Santos Tour Down Under de Australia y en la Vuelta a Asturias de España.

En el Giro della Toscana también participaron un par de ciclistas latinoamericanos de notable experiencia: el ecuatoriano Richard Carapaz y el colombiano Nairo Quintana, quienes quedaron en la novena vigésimo primera posición, respectivamente.

Por otra parte, Isaac Del Toro se convirtió apenas en el segundo latinoamericano en ganar esta tradicional competencia italiana. El primero fue el colombiano Fernando Gaviria en 2020, también representante al UAE Team Emirates.

Esta temporada está consolidando al oriundo de Baja California en los máximos reflectores del ciclismo. A finales de noviembre cumplirá 22 años y apenas está descubriendo su potencial en grandes competencias, como ocurrió en el Giro de Italia.

La próxima gran prueba que se asoma para Del Toro es el Mundial de Ciclismo de Ruta UCI, que se disputará del 21 al 28 de septiembre en el país africano de Ruanda. Allí habrá una larga lista de competidores de renombre que volverán a retar el nivel el mexicano.