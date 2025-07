Tadej Pogacar amplía su eminencia en Tour de Francia

La clausura del Tour de Francia 2025, este domingo en la icónica avenida Campos Elíseos de París, confirmó el festejo que se venía preparando desde hace varios días: el cuarto campeonato del ciclista esloveno Tadej Pogacar.

Si bien el integrante del UAE Team Emirates finalizó en cuarto lugar de la etapa 21, a 19 segundos del ganador, el belga Wout van Aert (Visma), reafirmó su supremacía en la clasificación general para conservar el maillot amarillo.

“Todavía no me acostumbro mucho a esto, todavía no me siento cómodo hablando frente a tanta gente con el micrófono y todas las cámaras, pero debo decir que es un honor y un placer estar en este podio”, expresó con modestia en la ceremonia del título.

Estuvo acompañado del danés Jonas Vingegaard (Visma) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quienes quedaron en segundo y tercer lugar de la clasificación general a 4:24 y 11 minutos de distancia, respectivamente.

“Tengo un gran respeto por los dos mejores oponentes de la carrera, fue muy duro llegar al frente y estoy muy feliz y orgulloso de que estemos aquí”.

Nacido en Liubliana hace 26 años, Tadej Pogacar llegó a cuatro títulos del Tour de Francia tras los obtenidos en 2020, 2021 y 2024.

Se unió a un selecto grupo de apenas seis ciclistas en 112 ediciones de vida de esta competencia con cuatro títulos o más. Los otros son: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Induráin (5) y Chris Froome (4).

Sin embargo, Pogacar se convirtió es el más joven en lograr el cuarto campeonato. Lo firmó con 26 años, 10 meses y 56 días, superando los 27 años, 1 mes y 6 días que tenía el belga Eddy Merckx cuando lo consiguió en 1972.

“Debo agradecer a todos los que estuvieron involucrados, desde mi familia hasta el equipo, amigos y todos los que nos dieron un poco de apoyo. Muchas gracias a todos los fans, casi no hubo nada de odio en las 21 etapas, fue realmente hermoso verlos en todas las subidas. Muchos niños animando a todos, no sólo a un ciclista, fue algo increíble de vivir”, reiteró el esloveno.

Fue en 2017 cuando Pogacar debutó como ciclista profesional. Hasta ahora, suma cinco títulos de majors del ciclismo, ya que también fue campeón de la clasificación general del Giro de Italia en 2024. Su única cuenta pendiente es La Vuelta a España.

A nivel general, posee 30 victorias de etapa en majors; cuatro de ellas fueron en el Tour de Francia recientemente concluido. Eso le sirvió para mantener el maillot amarillo en las últimas 10 etapas y, en total, en 14 de 21.

Además, el esloveno se quedó con el maillot de lunares rojos, siendo el campeón de la clasificación de montaña con 119 puntos, dejando a Jonas Vingegaard en el segundo puesto con 104 y al francés Lenny Martinez en tercero con 97.

A nivel histórico, Pogacar ya está en el top 3 de más podios en el Tour de Francia con un total de seis, todos de manera consecutiva. Y es que además de sus cuatro campeonatos, finalizó segundo en las clasificaciones generales de 2022 y 2023 (detrás de Jonas Vingegaard en ambas).

Raymond Poulidor es el líder histórico con ocho podios, seguido de Bernard Hinault y Joop Zoetemelk con siete. Luego vienen Tadej Pogacar, Chris Froome, Jan Ullrich, Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Gustave Garrigou con seis.

En varios momentos de esta edición, Pogacar se dijo exhausto física y mentalmente. Fue algo que reiteró en el cierre, aunque también confirmó su presencia en el Tour de Francia 2026.

“El Tour es la mayor carrera ciclista del mundo, pero causa demasiado estrés. Me gustaría no disputar una temporada para intentar otras carreras, pero sé que será difícil. Me verán en el Tour de Francia el próximo año para defender mi título”, le dijo a L’Equipe.

“He llegado a un punto en el que me he comprobado a mí mismo que puedo tener buenos resultados. Ahora trato de concentrarme en otras cosas, en mi vida y en disfrutar del ciclismo. Batir récords es formidable, pero no es mi objetivo”.

En materia económica, Tadej Pogacar recibió 500,000 euros por ser el ganador de la clasificación general del Tour de Francia 2025, misma cantidad que le correspondió en 2024, 2021 y 2020. Es decir, acumula 2 millones de euros por sus cuatro campeonatos.

Todos los líderes del Tour de Francia 2025

*CLASIFICACIÓN GENERAL:

Tadej Pogacar (UAE Emirates) – 76 horas y 32 segundos

*CLASIFICACIÓN POR PUNTOS:

Jonathan Milan (Lidl-Trek) – 372 puntos

*CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA:

Tadej Pogacar (UAE Emirates) – 119 puntos

*MEJOR CICLISTA JOVEN:

Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – 76 horas, 11 minutos y 32 segundos

*CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:

Visma – 232 horas, 1 minuto y 32 segundos