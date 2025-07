Tadej Pogacar entra a top 5 histórico del Tour de Francia

Sin ser el ganador de la etapa 17 del Tour de Francia, celebrada este miércoles entre Bollene y Valence, Tadej Pogacar logró poner su nombre en un top 5 histórico de esta competencia.

El esloveno llegó a 50 etapas portando el maillot amarillo, que es la quinta mayor cantidad en la historia del Tour de France. Empató a Jacques Anquetil y ya sólo está detrás de Chris Froome (59), Miguel Induráin (60), Bernard Hinault (75) y Eddy Merckx (96).

La etapa 17 fue ganada por el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien ya había ganado la etapa 8 en Laval. Pogacar (UAE Emirates) finalizó este miércoles en el puesto 27.

Sin embargo, el esloveno se mantiene en lo más alto de la clasificación general con cuatro minutos y 15 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma). El tercer puesto es para el alemán Florian Lipowitz a nueve minutos y tres segundos de distancia de Pogacar.

“Fue un día bastante tranquilo, pero para nada sencillo, ya que fue rápido y en la parte final apareció el mal tiempo. Me alegro de que la etapa haya terminado y de que mis compañeros y yo hayamos llegado a la meta sanos y salvos”, mencionó el vigente campeón del Tour de Francia.

“El objetivo es mantener el maillot amarillo y nada más. Mañana podemos esperar que Visma trate de filtrar gente en las escapadas y que suba todos los puertos a tope”, agregó.

En esta edición, Tadej Pogacar busca su cuarto campeonato del Tour de Francia, luego de los conseguidos en 2020, 2021 y 2024. Sólo cinco ciclistas en la historia han conseguido al menos ese número de títulos, que son los mismos con los que comparte el top 5 de más días con el maillot amarillo.

Cuatro ciclistas han sido líderes de la clasificación general en las 17 etapas transcurridas en este 2025. Además de Tadej Pogacar, estuvieron Jasper Philipsen, Mathieu Van der Poel y Ben Healy. Pero desde la 12, el esloveno no pierde la cima.

“Es una estadística que no está nada mal”, resaltó Pogacar cuando confirmó su etapa 50 con el maillot amarillo, recordando que apenas tiene 26 años y se vislumbra como un potencial de ganador de muchas competencias más.

En días recientes, el equipo UAE Emirates ha sido tachado de arrogante por varios ex ciclistas, un tema que Tadej Pogacar no pasó desapercibido ante los medios después de la etapa 17.

“La arrogancia es una cosa e intentar ganar en el Tour de Francia es otra. Tratamos de calmar las cosas, porque somos los que tenemos que controlar cada kilómetro. Tenemos que mirar por lo nuestro, no intentamos ser arrogantes, sólo intentamos hacer nuestras carreras tan fáciles como sea posible. Creo que algunos chicos harían mejor en callarse, en mi opinión. Esto puede sonar súper arrogante, pero es así”.

Restan cuatro etapas para cerrar la edición 112 de la Grande Boucle, aunque las próximas dos son las que estiman mayor exigencia por volver a la montaña.

La lluvia causó algunos estragos el miércoles, incluida una caída de Carlos Rodríguez y Julian Alaphilippe, pero no impidió que Jonathan Milan sellara su segunda victoria de esta edición y llegara a 10 etapas con el maillot verde, correspondiente a la clasificación por puntos.

“Estoy muy feliz y sin palabras, tengo que decirlo. No sobreviví solo, siempre sobreviví con la ayuda de mis compañeros. Sin ellos, no estaría aquí. Quizá me habrían dejado atrás en alguna subida”, destacó el italiano tras su victoria.

“Fue un final difícil por el clima, por quedar primero en las rotondas. Me dio un poco de miedo, pero mis compañeros me ayudaron y apoyaron. Es una victoria fantástica para el equipo y les estoy muy agradecido. Estoy súper feliz por todos nosotros”.

De regreso con Tadej Pogacar, cabe mencionar que también forma parte de otras estadísticas en el Tour de France: el segundo campeón más joven (21 años en 2020), segundo mayor promedio de velocidad para un campeón (41.8 kilómetros por hora en 2024) y más triunfos con el maillot blanco (cuatro, logrados entre 2020 y 2023).