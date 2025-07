Pachuca, el mejor de Liga MX previo a Leagues Cup 2025

Pachuca se consolidó como el mejor equipo de la Liga MX antes de que los 18 clubes mexicanos viajen a Estados Unidos para encarar la Leagues Cup, campeonato internacional que se disputará del 29 de julio al 31 de agosto.

Los Tuzos son los únicos con marca perfecta después de tres jornadas en el torneo Apertura 2025: vencieron 3-0 a Monterrey, 3-2 a Pumas y 1-0 a Mazatlán para ubicarse en la cima de la tabla con nueve puntos y diferencia de goles de +5.

Pero para el entrenador de los hidalguenses, Jaime Lozano, el liderato previo a Leagues Cup no es razón para despegar los pies de la tierra.

“Hoy, sinceramente, no me siento mucho mejor por ganar estos tres partidos, ni me sentía un desastre porque no pudimos hacerlo en el Mundial de Clubes. Sabemos que tenemos que tener paciencia y luchar hasta el final”, dijo en conferencia posterior al triunfo sobre Mazatlán, que se consiguió al minuto 88 por cuenta del colombiano Luis Quiñones.

Y es que hace apenas unas semanas, Pachuca fue uno de los cinco peores equipos del Mundial de Clubes, perdiendo sus tres partidos de fase de grupos ante Red Bull Salzburg (Austria), Real Madrid (España) y Al Hilal (Arabia Saudita).

El panorama cambió con el inicio de temporada en Liga MX y nuevos jugadores, como el propio Quiñones, Jhonder Cádiz y Gastón Togni. Este fin de semana también fueron presentados el brasileño Alemao y el portugués William Carvalho, aunque no jugaron.

Carvalho se añade a la lista de fichajes top de la Liga MX en años recientes, pues fue campeón de Eurocopa y Liga de Naciones de la UEFA con la Portugal de Cristiano Ronaldo en 2016 y 2019, respectivamente.

“Tendremos bonitos problemas, dicen por ahí, porque siempre uno como técnico quiere muy buenos jugadores y es lo que se está tratando de conformar. Ya se tiene una cantera sólida y ahora llega gente de talla internacional”, comentó ‘Jimmy’ Lozano sobre los refuerzos.

El ex entrenador de Selección Mexicana está viviendo su primer torneo en Liga MX al frente de Pachuca, equipo que por tres años estuvo a cargo del uruguayo Guillermo Almada.

Después del buen inicio en el campeonato local, los Tuzos buscarán una revancha internacional en Leagues Cup, tratando de borrar el papel que mostraron hace unas semanas en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes.

Pachuca enfrentará a San Diego FC, Los Ángeles FC y Houston Dynamo en primera ronda de Leagues Cup, buscando ganar una de las cuatro plazas para Liga MX en cuartos de final.

Resumen del fin de semana

Este fin de semana fue atípico en Liga MX, ya que todos los partidos de la Jornada 3 se disputaron entre viernes y sábado para que los 18 clubes tengan unas horas más de descanso antes de iniciar la Leagues Cup el martes 29 de julio.

Además de la marca perfecta de Pachuca, destacó el primer triunfo oficial de Cruz Azul bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón.

En una noche lluviosa en Ciudad Universitaria, Cruz Azul goleó 4-1 al León de James Rodríguez. La Máquina venía de empatar ante Mazatlán y Atlas en el arranque del Apertura 2025, pero el triunfo le permitió posicionarse en el top 5 de la tabla general.

Ahora viene la Leagues Cup: “Es una competencia que queremos afrontar con mucha responsabilidad. La mejor manera de afrontar el semestre es con la oportunidad de tener competencias, con la responsabilidad de vestir estos colores y representarlos muy bien, tanto en el plano local como en el internacional”, señaló Larcamón.

Otro resultado destacado fue el triunfo 3-4 de Tigres en el estadio Nemesio Diez, casa del actual campeón de Liga MX, Toluca.

Los Diablos no habían perdido en ‘La Bombonera’ desde noviembre de 2024, pero Tigres llegó a estar arriba en el marcador por 1-4 este sábado, aprovechando que algunas figuras del campeón de Liga MX, como Alexis Vega y Marcel Ruiz, arrancaron en la banca.

En otras cosas, Chivas ganó su primer partido del Apertura 2025 tras una serie de remontadas en el estadio Akron que terminó 4-3 sobre Atlético de San Luis.

Pumas también ganó por primera ocasión en esta temporada. Venció 0-2 a Querétaro en calidad de visitante, destacando el debut del portero Keylor Navas, ex del Real Madrid y PSG, con la cinta de capitán.

Resultado Jornada 3 Liga MX (Apertura 2025)

Querétaro 0-2 Pumas

Puebla 1-0 Santos

Tijuana 1-1 Bravos

Pachuca 1-0 Mazatlán

Chivas 4-3 Atlético de San Luis

Cruz Azul 4-1 León

Toluca 3-4 Tigres

Monterrey 3-1 Atlas

Necaxa 1-1 América

Top General:

1. Pachuca – 9 puntos y +5 goles

2. Toluca – 6 puntos y +3 goles

3. Tigres – 6 puntos y +2 goles

4. Monterrey – 6 puntos y 0 goles

5. Cruz Azul – 5 puntos y +3 goles