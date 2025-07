Piastri se reencuentra con el triunfo en el GP Bélgica y refuerza su liderato en la Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Bélgica por delante de su compañero de escudería y segundo de la general del Mundial, el británico Lando Norris, este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.

En una carrera cuyo inicio fue retrasado por la lluvia, Piastri adelantó a Norris, que salía desde la pole, en la primera recta y conservó la cabeza de la prueba hasta el final.

El tercer escalón del podio fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que resistió bien los ataques del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuarto, en la parte final de la competencia.

Red Bull no pudo por lo tanto subir al podio en el fin de semana de estreno de su nuevo Team Principal, el francés Laurent Mekies, que reemplaza al histórico Christian Horner.

Piastri, de 24 años, se lleva su sexto Gran Premio de la temporada. En los tres anteriores disputados no había logrado ganar, lo que permitió que Norris se fuera acercando en la clasificación general.

El británico llegó a Bélgica a ocho puntos de su compañero, una diferencia que después de la carrera esprint del sábado se amplió a nueve unidades y que ahora queda en 16 enteros a favor del australiano.

Hamilton limita los daños

Quinto en la carrera de Spa fue el británico George Russell (Mercedes), por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), sexto.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), que comenzó en la 18ª posición de la parrilla de salida después de haber cambiado el motor de su monoplaza, protagonizó una gran remontada y limitó daños al acabar séptimo.

El veterano piloto inglés, de 40 años, fue el primero en calzarse con neumáticos lisos y esa decisión estratégica le permitió salvar un fin de semana que hasta este domingo estaba siendo catastrófico para él.

El Top 10 de la carrera de este domingo se completó con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 8º), el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber, 9º) y el francés Pierre Gasly (Alpine, 10º).

Retraso por la lluvia

La carrera de este Gran Premio comenzó con una hora y veinte minutos de retraso y detrás del coche de seguridad debido a las fuertes lluvias que cayeron en este rincón de las Ardenas belgas, situado a 400 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Poco antes de las 15H00 locales (13H00 GMT), la hora inicialmente fijada para arrancar, los pilotos efectuaron una vuelta de formación detrás del coche de seguridad en una pista mojada, antes de que el procedimiento de salida fuera suspendido por falta de visibilidad y de que se mostrara la bandera roja, obligando a los monoplazas a regresar a boxes.

Después de casi una hora y media de espera e incertidumbre, los pilotos pudieron salir a la pista para dar cuatro vueltas detrás del "safety car", probando la adherencia y la visibilidad.

Se dio entonces la salida, en la que Piastri adelantó a Norris, marcando el tono para el resto de la carrera.

Colapinto, penúltimo

Los españoles tuvieron un mal fin de semana en Spa: el veterano Fernando Alonso (Aston Martin) fue apenas 17º, un puesto por delante de Carlos Sainz Jr (Williams).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), acostumbrado a los últimos puestos, siguió la tendencia de anteriores carreras y solo pudo ser decimonoveno -penúltimo-, únicamente por delante del francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

"Fue una carrera positiva en general en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto al ritmo. Nos costó mucho con la goma lisa, otra vez sin ritmo, patinando mucho. El aire sucio me costaba mucho. Una pena, creo que no fue una buena carrera en general para nosotros, hay que seguir laburando", dijo a los medios Colapinto.