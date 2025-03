Swiatek va con estadísticas firmes por tricampeonato de Indian Wells

El nombre de Iga Swiatek ya se ganó un lugar en la élite del tenis moderno. Aunque apenas tiene 23 años, sus estadísticas sugieren la construcción de una nueva leyenda, capaz de ser tetracampeona del Grand Slam de Roland Garros y ahora en búsqueda de un tricampeonato inédito en Indian Wells.

La polaca ya fue campeona de Indian Wells en las ediciones 2022 y 2024, ambas contra la griega Maria Sakkari. Es un torneo de suma importancia por ser categoría WTA 1000, segunda en jerarquía solamente detrás de los Grand Slams.

Indian Wells disputa la rama femenil desde 1989 (la varonil desde 1974), pero ninguna jugadora ha logrado más de dos títulos. Hasta el momento, están empatadas con esa cifra: Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Serena Williams, Steffi Graf, Kim Clijsters, Daniela Hantuchova, Lindsay Davenport, Mary Joe Fernandez, Martina Navratilova e Iga Swiatek.

Esto quiere decir que si Swiatek consigue cuatro victorias más la edición 2025 de Indian Wells, pondrá su nombre en un puesto histórico del torneo.

“Siempre estoy muy concentrada y acepto los errores que sé que voy a cometer. Aquí tengo tiempo para practicar durante la semana y de hacer trabajo sólido. Me siento cómoda y encuentro mi ritmo también fuera de pista para recuperarme bien”, comentó la polaca después de instalarse en octavos de final.

Durante la primera semana de actividades, Swiatek eliminó a la francesa Caroline Garcia (6-2, 6-0) y a la ucraniana Dayana Yastremska (6-0, 6-2) en 127 minutos acumulados; es decir, sus victorias se definen en menos de una hora y 10 minutos.

Su próxima prueba será en octavos de final contra la checa Karolina Muchova, 15 del ranking mundial y contra quien tiene cuatro antecedentes, aunque sólo uno fue derrota. Su cruce más reciente, de hecho, fue este año, en la United Cup.

Iga Swiatek es segunda del ranking mundial y, por tanto, candidata a llegar mínimo a la final de Indian Wells 2025. Pero no es sólo ese puesto lo que la respalda.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de WTA, el porcentaje de triunfos de Iga Swiatek en toda su trayectoria en Indian Wells es del 90%, luego de 20 triunfos y apenas dos derrotas. Estas se registraron en las ediciones 2021 (eliminada en octavos de final por Jelena Ostapenko) y 2023 (eliminada en semifinales por Elena Rybakina).

Un golpe de autoridad que se refleja dentro de esas 20 victorias en su recorrido por Indian Wells es que 17 de ellas fueron en sets seguidos, tal como lo ha demostrado ante Garcia y Yastremska en lo que va de la edición 2025.

“Hay muchas razones para llegar a ese resultado, pero no sé. Soy sólida sea cual sea el marcador y no doy los partidos por sentado. Aunque vaya ganando por 4-0, sé que debo seguir jugando igual y mantener la misma actitud para ganar el partido”, reflexionó después de superar a la francesa.

“Los partidos que pierdo suelen ser mucho más ajustados, lo que significa que es más difícil ganar contra mí, supongo, pero no importa. Voy a tener partidos que son grandes batallas y partidos fáciles, pero nunca te puedes esperar algo o nunca se puede tratar de predecir. Hacer eso no tiene sentido”.

Esta semana en Indian Wells luce como la ideal para que Iga Swiatek se reconcilie con los títulos del WTA Tour, pues no ha ganado desde junio de 2024, cuando concretó su tetracampeonato en Roland Garros a costa de la italiana Jasmine Paolini.

Por si fuera poco, recientemente estuvo en el ojo del huracán por dar positivo a trimetazidina, lo que le ocasionó una suspensión de un mes.

De regreso a la actividad en la temporada 2025, fue eliminada en semifinales del Australian Open por Madison Keys y en esa misma instancia pero del Abierto de Doha por Jelena Ostapenko. Previo a Indian Wells, fue eliminada en cuartos de final del Abierto de Dubái por Mirra Andreeva.

“Sé que lo estoy haciendo bien. Cuando gano 6-0 me siento animada, pero a la vez no me confío para nada de cara al resto del encuentro porque todo puede cambiar”, soltó la polaca antes de su cruce de octavos de final ante Karolina Muchova.

A diferencia de la rama varonil, que perdió a varios de sus mejores sembrados antes de tercera ronda, la rama femenil de Indian Wells 2025 todavía tiene en la pelea a las top del ranking mundial, destacando Aryna Sabalenka, número uno de la actualidad.