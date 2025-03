Reprueba medio cuadro estelar de Indian Wells

La mitad de los invitados estelares al Masters de Indian Wells reprobó en la primera semana de actividades, incluyendo a figuras como Alexander Zverev y Novak Djokovic.

Indian Wells alberga el primer evento Masters 1000 de la temporada de tenis varonil (ATP Tour) y se disputa a lo largo de dos semanas, entre el 5 y 16 de marzo.

Al ser de esta categoría, que está únicamente detrás de los Grand Slams, cuenta en su alineación con los mejores del ranking mundial. La excepción de este año es Jannik Sinner, líder de la clasificación, pues está cubriendo una suspensión de tres meses.

Esto dejó a Alexander Zverev, segundo del ranking, como el mejor sembrado de Indian Wells 2025. Sin embargo, el alemán perdió en su debut contra el neerlandés Tallon Griekspoor apenas en segunda ronda, decepcionando a los fans y a sí mismo.

“No puedo poner excusas, al fin y al cabo, simplemente no estoy jugando un buen tenis en este momento. Es tan simple como eso, estoy decepcionado con mi juego”, mencionó tras su prematura despedida del primer Masters de 2025.

La buena noticia para él es que no perderá el segundo lugar del ranking aunque el que le sigue, Carlos Alcaraz, sea campeón por tercera ocasión (de manera consecutiva) en Indian Wells.

La mala es que perdió la oportunidad de arrebatar la cima a Sinner: “Estoy jugando fatal, así que tengo que encontrar mi juego antes de pensar en llegar a ser número 1 del mundo. Primero tengo que ganar torneos, porque de momento no paso de primera o segunda ronda. Primero tengo que resolver eso”.

Alexander Zverev tuvo un buen inicio de temporada, llegando hasta la final del Australian Open, el primer Grand Slam de 2025 (aunque perdió ante Jannik Sinner). Luego ha venido en picada con eliminaciones en cuartos de final del Abierto de Buenos Aires y de Río de Janeiro, además de caer en segunda ronda del Abierto de Acapulco y ahora Indian Wells.

De acuerdo con los rankings actuales, Zverev estaba programado para disputar la final de Indian Wells ante Carlos Alcaraz. Ahora es sólo el español quien sobrevive en ese objetivo, tras instalarse en tercera ronda contra Denis Shapovalov.

Otras caídas estelares

En total, cuatro de los ocho mejores sembrados del cuadro varonil de Indian Wells fueron eliminados antes de llegar a tercera ronda: Alexander Zverev, Casper Ruud, Novak Djokovic y Andrey Rublev.

Ruud fue eliminado por Marcos Giron, Djokovic por Botic van de Zandschulp y Rublev por Matteo Arnaldi. Sobresale que Van de Zandschulp participa en el cuadro principal, incluso, bajo la etiqueta de lucky loser y echó a un ganador de 24 Grand Slams.

“Estoy decepcionado por haber perdido, pero supongo que, si miras las cosas con perspectiva, por supuesto que he tenido una carrera increíble”, reflexionó Djokovic.

“Al ser consistente durante tantos años, tienes grandes expectativas, pero las cosas son diferentes para mí en estos últimos dos años. Me ha costado jugar al nivel deseado, he tenido algunos buenos torneos, pero es un reto”.

Djokovic no ha ganado un título ATP desde noviembre de 2023 (ATP Finals en Turín). Empezó 2025 siendo semifinalista del Australian Open, pero luego ha sido eliminado consecutivamente en partidos debut: primero, en el Abierto de Doha (por Matteo Berrettini), y ahora en Indian Wells.

Según estadísticas oficiales, esta es apenas la primera vez desde 2008 que el serbio pierde tres partidos consecutivos de singles en el ATP Tour.

“Soy quien soy por este deporte. Me ha llevado casi toda la vida desde que era muy joven. Intento ser lo mejor que puedo en todos los aspectos fuera de la pista, pero esto es lo que mejor se me da en la vida. Lo he dado todo”, concluyó Novak, que seguirá en la búsqueda de su título 100 en singles en algunos días, durante el Masters de Miami.

Por lo pronto, otros nombres reconocidos que ya no disputarán la segunda semana de actividades de Indian Wells son Nick Kyrgios, Joao Fonseca, Cameron Norrie, Félix Auger-Aliassime y Tomas Machac. Este último fue, hace unos días, campeón del Abierto Mexicano de Tenis (AMT).

En contraste, los cuatro mejores sembrados que siguen con vida son: Carlos Alcaraz (2), Taylor Fritz (3), Daniil Medvedev (5) y Stefanos Tsitsipas (8). Medvedev y Tsitsipas, de hecho, ya tienen boleto amarrado en octavos de final.