Estos son los favoritos de las apuestas para ganar el Mundial

Esta edición del Mundial es la más grande que el fútbol ha visto; con 48 equipos y 104 partidos, el camino hacia la mítica copa es más difícil y exigente que nunca. Aunque la magnitud del evento puede resultar abrumadora, las casas de apuestas ya han señalado los equipos y jugadores favoritos iniciales a ganar la copa, campeón de goleo y balón de oro.

España es el favorito para llegar a la final y ganar el Mundial, con una probabilidad de +220 y +450 respectivamente. Es decir, una apuesta de 100 pesos ganaría 220 pesos si España llega a la final y 450 pesos si ganan el torneo. Los ibéricos llegan a Norteamérica como los actuales campeones de Europa y en segundo lugar del ranking mundial; liderados por Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, buscan traer a casa la segunda estrella. Francia no se queda muy atrás: A pesar de ser el favorito de muchos, las casas de apuestas tienen a los galos como segundos favoritos a llegar a la final y ganar la copa, con una probabilidad de +475 y +275, respectivamente.

Francia y España son los favoritos claros y a considerable distancia se encuentran Inglaterra, Portugal y Argentina. Los tres equipos tienen probabilidades de +700, +850 y +900 para ganar la copa; sin embargo, Argentina supera a Portugal en probabilidades de pasar a la final. A pesar de liderear los rankings mundiales y ser el campeón actual de la copa del mundo, la albiceleste es sólo el quinto favorito repetir como campeón. Brasil es el cuarto favoritos para llegar a la final, que sería su primera desde 2002, con una probabilidad de +400, pero la probabilidad de ganar la copa sube considerablemente a +950.

México son los favoritos para avanzar y ganar el grupo A. No son los favoritos para llegar a cuartos, con probabilidades de +250, sin embargo, el Tri tiene probabilidades parecidas a las de Marruecos, Colombia y Suiza para llegar a cuartos y más que Croacia y Suecia. Las probabilidades de pasar de cuartos suben considerablemente, a +750.

En cuanto al campeón del goleo, hay dos favoritos claros: Kylian Mbappé con probabilidades de +600, seguido por Harry Kane con +700. El galo y el inglés ganaron la bota de oro en sus ligas respectivas, mientras Mbappe le ganó el título a Kane en la Champions League por un gol.

Muy detrás de los campeones de goleo de La Liga y la Bundesliga están Erling Haaland y Mikel Oyarzabal, con probabilidades de +1400 para ganar la bota de oro. Con Noruega disputando su primer Mundial desde 1998 y partiendo como una de las selecciones menos favoritas para avanzar profundamente en el torneo, las posibilidades del atacante del Manchester City de ganar se ven limitadas. Por otro lado, Oyarzabal llegará en un gran momento goleador de cara al debut de España.

La competencia más reñida de las tres, por mucho, es la carrera para el balón de oro. Kane y Lamine Yamal lideran la carrera con probabilidades de +800 cada uno, mientras los franceses Michael Olise y Mbappé los siguen de cerca con probabilidades de +900. Estos cuatro jugadores fueron las grandes figuras de la temporada de clubes, desempeñando un papel decisivo para sus respectivos equipos. No sorprende que partan como favoritos para convertirse en los hombres decisivos de sus selecciones durante el Mundial.