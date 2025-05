Sinner debutará en semifinales de Roma rozando perfección

Jannik Sinner rozó la perfección en su victoria de cuartos de final del Italian Open 2025 por 6-0, 6-1 sobre Casper Ruud, que le tomó apenas 63 minutos.

“Es lo más cerca a la perfección que he visto jamás en un rival”, comentó Ruud al término del partido. Son palabras a tomar en cuenta, pues el noruego es el séptimo mejor tenista del mundo en la actualidad y venía de ser campeón del Masters de Madrid.

“Los primeros cuatro juegos quizá hice un par de errores con mi derecha que no tocaban, pero todo lo demás que vino de su raqueta, como en todo el partido, se sentía como a 1,000 kilómetros por hora más. Cada disparo, cada derecha, cada revés. Aunque mis golpes fueran pesados, los suyos venían prendidos en fuego”.

Fue la peor derrota para Casper Ruud en 10 partidos contra rivales top 10, recordando que Jannik Sinner es, desde junio de 2024, el número 1 del ranking mundial.

El italiano está disputando su primer torneo después de tres meses de suspensión por dopaje en el ATP Tour, debido a que dio positivo en un par de ocasiones por clostebol. El último evento en el que participó había sido el Australian Open (fue campeón).

En Roma acumula cuatro victorias: contra el argentino Mariano Navone en segunda ronda (6-3, 6-4), contra el neerlandés Jesper De Jong en tercera (6-4, 6-2), contra el también argentino Francisco Cerúndolo en cuarta (7-6, 6-3) y contra el noruego Casper Ruud en cuartos de final con el abultado marcador ya mencionado.

Esto le permite extender su racha invicta a 24 triunfos, de los cuales 13 han sido en torneos Masters ATP 1000, como en Roma. Su última derrota fue el 2 de octubre de 2024 en al final del ATP 500 de China, contra Carlos Alcaraz.

“Llegué a Roma con muchas dudas sobre lo que podría hacer, porque en los entrenamientos tenía altibajos y hasta que no compites de verdad no sabes a ciencia cierta cómo estás. Por eso es tan importante para mí estar ya en semifinales y haber sido capaz de jugar tan bien ante Casper”, expresó el italiano.

A pesar de tratarse del torneo más importante de su país, Sinner no había alcanzado las semifinales del Italian Open ni una sola vez. Su mayor alcance habían sido los cuartos de final de 2022, hasta que apareció su nivel casi perfecto en 2025.

“Yo no lo infravaloro. Llegó a semifinales en Roland Garros y aquí está en semifinales este año. Todavía tiene más. Llevó a cinco sets a Carlos (Alcaraz) en París el año pasado, así que no es un secreto que juega bien en tierra. No hay motivos para pensar que pueda tener éxito en esta superficie si es capaz de jugar así”, valoró Ruud sobre Sinner.

Todavía con 23 años, Jannik Sinner está en búsqueda de llegar a 20 títulos ATP este fin de semana ante su público. El penúltimo obstáculo es Tommy Paul, 12 del ranking mundial, a quien ya ha enfrentado en cuatro ocasiones con saldo de tres victorias.

De los 19 títulos que Sinner ostenta hasta ahora, apenas uno ha sido sobre arcilla y ocurrió hace casi tres años, en julio de 2022, con el ATP 250 de Croacia, en el que superó a Carlos Alcaraz. Uno más fue sobre hierba (Halle Open 2024) y el resto sobre superficie dura.

En la semifinal contra Casper Ruud, el italiano evitó que el noruego llegara a 10 triunfos consecutivos sobre arcilla, luego de que hace un par de semanas se consagró por primera vez en un Masters 1000 al ganar el Madrid Open.

“Siempre procuro prepararme los partidos a conciencia y trabajar muy duro. La verdad es que no hay secretos en mi carrera, sólo una gran ética de trabajo y confianza en mis posibilidades”, insistió Sinner respecto a su rendimiento en Roma.

La otra semifinal varonil de este torneo Masters será disputada entre el español Carlos Alcaraz y el también italiano Lorenzo Musetti. Ambos partidos están programados para este viernes y la final será el domingo 18 de mayo.

Jannik Sinner llegó a más de 10,000 puntos en el ranking ATP (10,130) al instalarse en las semifinales de Roma, mientras que su más cercano perseguidor, Carlos Alcaraz, está en 8,250. Es decir, el italiano podrá llegar con calma a un año como líder de la clasificación mundial.