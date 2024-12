Djokovic critica caso Sinner-Swiatek: “no es buena imagen para el tenis”

Novak Djokovic es voz de autoridad por el peso de sus títulos y récords. Se encuentra en el ATP de Brisbane, el primer torneo de la temporada y señala qué está afectando a la imagen de su deporte. Para el 2025 planea jugar “un poco más de torneos que la temporada pasada y subir su nivel en el ranking”. Pero en la contraparte, se encuentra molesto por el manejo del caso de dopaje de Jannik Sinner e Iga Swiatek. Lo expresó sin rodeos en conferencia de prensa.

"No cuestiono si (Sinner) se tomó la sustancia prohibida intencionadamente o no. Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio. Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte".

Sinner dio positivo en clostebol (un anabólico) dos veces en marzo de 2024, y recibió breves suspensiones por cada caso, pero el italiano alegó una contaminación involuntaria y fue completamente blanqueado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió esa decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que todavía no ha emitido un veredicto. Meses más tarde del caso Sinner, la polaca Iga Swiatek también fue suspendida un mes por dopaje tras dar en agosto positivo a la a la trimetazidina (TMZ). En este caso, la ITIA aceptó también la excusa de una contaminación.

"No es agradable, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo en el que se tiene derecho a expresarse, sobre todo en las redes sociales. Nick se ha expresado muy bien sobre el caso de dopaje de Jannik y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos. Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, y también en la actualidad, que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de sustancias prohibidas, por no someterse a los controles antidopaje y por no estar en paradero desconocido, y algunos jugadores que están en puestos inferiores esperando a que se resuelva su caso durante más de un año", dijo Djokovic.

