Fin de semana asoma cuarto título de Pogacar en Tour de Francia

Tadej Pogacar llega al fin de semana con el ritmo intacto para celebrar su cuarto título del Tour de Francia, luego de los conseguidos en 2020, 2021 y 2024.

El esloveno, figura del equipo UAE Emirates, incrementó nueve segundos su ventaja sobre Jonas Vingegaard (Visma) al cierre de la etapa 18, con un potente desempeño en los últimos cuatro kilómetros para no dejarse sorprender por el danés.

La etapa 18 fue ganada por el australiano Ben O’Connor (Jayco Alula) después de cinco horas, tres minutos y 47 segundos. El podio lo completaron justamente Tadej Pogacar (5:05:32) y Jonas Vingegaard (5:05:41), enfatizando la lucha que han protagonizado a lo largo del Tour de Francia 2025.

Esto pone la clasificación general con Tadej Pogacar al frente con una ventaja de cuatro minutos y 26 segundos respecto a Jonas Vingegaard. El tercer puesto sigue siendo para el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Hora) a 11 minutos y un segundo.

Fue un momento simbólico para Pogacar, ya que hace dos años en esta misma etapa, considerada la ‘reina’ del Tour de Francia por su demandante ascenso a más de 2,300 metros sobre el nivel del mar, cedió el título ante Vingegaard.

“Para ser sincero, quería ganar la etapa, pero por supuesto la prioridad es el maillot amarillo. Cuando Visma subió al Col de la Madeleine, pensé que también podíamos ir por la victoria, pero quizá se pasaron un poco, y luego, en la bajada, fueron rapidísimos”, destacó Pogacar.

“Hoy fue la etapa reina, mañana es la segunda etapa reina. Vamos a ir por todo y a ver qué tal. Nos quedan tres etapas y luego podremos irnos de vacaciones”.

El esloveno ha mantenido el maillot amarillo durante siete etapas consecutivas y su ventaja parece cada vez más implacable ante un Vingegaard que no baja el ritmo.

Al margen de la disputa entre ambos, el australiano O’Connor también tuvo una jornada de festejos al conseguir su segunda victoria en montaña alta. La última vez que lo consiguió en el Tour de Francia había sido en 2021.

“El Tour de Francia es la carrera más importante del mundo, pero sin duda la más cruel. Llevo tantos años deseando otra victoria; he tenido muchos terceros y cuartos puestos, me quedé muy cerca, así que no podría estar más orgulloso de mí y de los chicos que me han apoyado todos los días, incluso en los momentos más difíciles”, señaló el ganador de la etapa 18.

Será este domingo cuando se confirme al campeón del Tour de Francia 2025, que, después de 18 etapas, apunta a mantener a Tadej Pogacar. Con esto, se uniría a un exclusivo grupo que hasta ahora sólo tiene a cinco ciclistas con cuatro o más campeonatos: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Induráin y Chris Froome.

El cansancio ya empieza a hacer ruido en el actual dueño del maillot amarillo: “Sigue siendo agradable rodar, incluso en la tercera semana, cuando estás cansado y molesto con todos los que te rodean, pero al final, cuando subes estás en estas grandes subidas y la gente te anima, te das cuenta de que no es tan malo”.

Cambio de logística

Por la noche de este jueves (en Europa), el Tour de Francia anunció en sus redes sociales que la etapa 19, a celebrarse este viernes 25 de julio, tendrá una reducción de 34.9 kilómetros.

Esto se debe a una enfermedad contagiosa detectada en ganado de Col de Saisies, destino que forma parte de las cinco escaladas contempladas originalmente en esta etapa.

“El descubrimiento de un brote de dermatitis nodular contagiosa en un rebaño de ganado ubicado específicamente en Col des Saisies ha obligado a sacrificar a los animales. Ante la situación de los ganaderos afectados y para garantizar el buen desarrollo de la carrera, se ha decidido, de acuerdo con las autoridades competentes, modificar el recorrido de la etapa 19 y evitar la ascensión al Col des Saisies”, informaron los organizadores.

“La salida ceremonial tendrá lugar, como estaba previsto, a la salida de Albertville. Tras un desfile de siete kilómetros, los corredores se dirigirán a la D925, donde se dará la salida oficial. La carrera retornará a la ruta original poco antes de Beaufort. Gracias a este cambio, la etapa recorrerá una distancia total de 95 kilómetros en lugar de los 129.9 previstos”.

La etapa 19 es la última de montaña alta en el Tour de Francia. Después vendrán dos más entre sábado y domingo para concluir la edición 112 con el nombre concreto del campeón.