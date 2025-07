Tadej Pogačar recupera su autoridad con liderato en Francia

Un tiempo de ventaja de 3 minutos y 31 segundos en el Tour de France es un mundo para los rivales de Tadej Pogačar.

Con una de las mejores actuaciones de su carrera, el esloveno arrasó en el Hautacam, ganando la etapa 12 del Tour y recuperando el maillot amarillo.

Con más de dos minutos de ventaja sobre el siguiente mejor ciclista, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Pogačar ahora lidera por tres minutos y medio.

El esloveno consiguió su vigésima victoria en el Tour a sus 26 años, la tercera de este año. Todo eso sucedió un día después de haber sufrido una caída sin consecuencias graves camino de Toulouse, el ciclista del UAE Emirates demostró que es el más fuerte del pelotón con un ataque a 12 kilómetros para la meta del primer gran puerto de montaña de la edición en los Pirineos.

En la primera meta en alto de la carrera, el equipo emiratí puso a sus rivales a la defensiva y aseguró que Pogačar sea ahora el hombre a batir de cara a las últimas nueve etapas. Tadej hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial vigente en ganar una llegada en alto en el Tour desde el gran Bernard Hinault en 1981.

Menos de 24 horas después del trágico fallecimiento del prometedor ciclista del Hagens Berman Jayco, Samuele Privitera, Pogačar dedicó su victoria al joven italiano, quien murió tras un accidente en el Valle de Aosta.

"Creo que esta etapa puede ser para Samuele y para toda su familia. Fue muy triste. Fue lo primero que leí esta mañana. Pensaba en él en el último kilómetro y en lo duro que puede ser este deporte”, dijo Pogačar.

El campeón del mundo también se reservó el mérito de quienes le habían ayudado a conseguir su tercera victoria de etapa de este año.

“Desde la primera vez que subí a Hautacam supe que era una subida estupenda. Siempre tenía ganas de subirla y entonces llegó en el Tour de Francia 2022. Allí, intenté recuperar el maillot amarillo, pero el Jumbo-Visma era demasiado fuerte en aquel entonces. Casi lo olvido, solo tenía ganas de que llegara el día de hoy. Pero todo el mundo me decía que era hora de revancha, y luego, cuando nos acercábamos al final de la subida, la historia fue al revés que hace unos años. Estoy muy contento de haber ganado este ascenso. Claro, no se sabe cómo reacciona el cuerpo después de la caída [de la etapa 11]. No fue tan grave. Solo siento la cadera al hacer acrobacias, pero aquí estoy simplemente en la bici, así que no hay mucha flexión”.

Con la victoria, Pogačar recuperó el maillot amarillo, que ahora ostenta con 3:31 de ventaja sobre Vingegaard, y recuperó el liderato de la clasificación del Rey de la Montaña. Su superioridad se confirmó en la primera llegada en alto, pero muchas pruebas se interponen entre el ciclista de 26 años y su cuarto título del Tour de Francia en París.

Primero, Pogačar y el pelotón del Tour se enfrentarán en una contrarreloj de montaña el viernes por la tarde. La etapa 13, con un recorrido de 10,9 km que asciende al histórico Peyragudes, sin duda deparará un nuevo dramatismo en la batalla de la clasificación general.

Resultados Etapa 12:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 4:21:19

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +2:10

3. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:23

Tour de France 2025 CLASIFICACIÓN general tras la etapa 12:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 45:22:51

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +3:31

3. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +4:45