Selección de Mexicana Sub-15 campeona del Campeonato de la Concacaf

La dirección juvenil Tricolor, toma buen rumbo. La Selección Sub 15 derrotó 5-0 a Estados Unidos y levantó el título del Campeonato de la Concacaf en Costa Rica, sede del evento.

Desde el primer tiempo se encaminó a la victoria con los goles de Juan Carlos Martínez Jr, quien marcó un doblete (16’ y 24’), Paxon Ruffin (20’), Da’vian Kimbrough (22’). En la segunda mitad, el conjunto mexicano mantuvo la ventaja y logró aumentarla, con otro tanto de Lisandro Torres (65’), quien definió el marcador.

En cuanto a los reconocimientos individuales, la Selección también fue la más destacada del torneo. Juan Carlos Martínez Jr. fue premiado como el Mejor Jugador, Da’vian Kimbrough recibió la Bota de Oro como el máximo goleador del Campeonato. El Premio Fair Play también lo recibió la Selección por su buena disciplina durante el torneo. Este título confirma el desarrollo de las Selecciones Nacionales Menores de México en la región, ya que la Sub-20, Sub-17 y Sub-15 son actualmente las campeonas en sus respectivas categorías en la Concacaf.

Andrés Lillini, Director Deportivo de Selecciones Menores anticipó en entrevista con El Economista que el equipo se armaba con jugadores que radican en el extranjero.

“Hoy tenemos siete jugadores en la sub 15, que son 6 de Estados Unidos de MLS y uno del Barcelona”.

El combinado dirigido por Yasser Corona tuvo en la plantilla a Robert Oliveras, que nació en Barcelona; Juan Carlos Martínez Jr, que juega para el LA Galaxy; Lisandro Torres de California y jugador del LAFC; Da'vian Kimbrough que milita en USL Championship; Paxon Rufin nacido en Florida y que juega con los Rayados de Monterrey; Matthew Arana y Dylan Reyes de Texas y miembros de la academia de Houston, junto con Xavier Ray Gómez, del Dallas FC.

La Selección Sub-15 fue subcampeona en la edición 2023 y campeona en 2017 y nuevamente, tiene el título en la quinta edición del certamen, que reúne a un número récord de 38 selecciones pertenecientes a la Concacaf, más una invitada (Arabia Saudita).

Equipo campeón México Sub 15

Portero: José Corona.

Defensas: Robert Oliveras (Barcelona), Juan Pablo Garza, Gael Aguilar, Giovani García.

Mediocampistas: Paxon Rufin - Florida (Monterrey), Axel Sandoval, Juan Carlos Martínez Jr - Los Ángeles (LA GALAXY), Matthew Arana - Texas (Houston).

Delanteros: Lisandro Torres - California (LAFC), Davian Kimbrough - California (Sacramento FC).

Sustitutos: Sergio Bernal, Dylan Reyes - Texas (Houston), Patricio Silva, Patricio Gil, Xavier Ray - Texas (Dallas FC), Lionel Blanco, Henry Godínez.