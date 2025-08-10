El Crystal Palace ganó la Community Shield 2025 derrotando al Liverpool por 3-2 en la tanda de penaltis tras un empate 2-2 en Wembley. Ambos equipos tuvieron ocasiones de ganar en los últimos minutos, pero el partido se fue a la definición desde los once pasos, donde Dean Henderson demostró su pericia, ayudado por algunos disparos erráticos del Liverpool.

Los goles de Hugo Ekitiké y Jeremie Frimpong y una actuación impresionante de Florian Wirtz fueron suficientes para sellar una estrecha victoria contra Crystal Palace en el Community Shield, ya que los fichajes de verano de Arne Slot tuvieron un impacto instantáneo para los campeones de la Premier League.

Palace disputó el Shield por primera vez en su historia. Solo ocho equipos que lo han ganado en la era de la Premier League han conseguido el título. El entrenador del Liverpool Arne Slot pudo incluir en su once inicial a Ekitiké, Frimpong, Kerkez y Wirtz —cuyo precio podría alcanzar la cifra récord británica de 116 millones de libras (155 millones de dólares)— El Liverpool puede haber gastado casi 300 millones de libras (403 millones de dólares) en nuevos jugadores este verano, pero eso no lo hace imbatible. Oliver Glasner entrenador del Palace alineó al mismo equipo que salió de inicio contra el Manchester City en la final de la FA Cup.

La afición del Liverpool desplegó una pancarta en homenaje a Diogo Jota antes del inicio del partido. El Palace crecía en confianza a medida que su afición se oponía repetidamente a la UEFA. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aún no decide en qué competición de la UEFA competirá el Palace el próximo año. Tras ganar la FA Cup, el Palace se clasificó para la Europa League. Sin embargo, como el Lyon también se clasificó para la Europa League, el Palace descendió a la Conference League debido a la participación de John Textor en ambos clubes.

Los aficionados detrás de la portería del Palace lanzaron bengalas con una pancarta que decía: "Mafia de la UEFA".

Hasta la fecha, el Crystal solo ha ganado un trofeo de Premier League, su palmarés incluye títulos de varias divisiones, habiendo liderado la tabla en segunda y tercera división. Ningún entrenador ha conseguido un título de la máxima categoría en Selhurst Park hasta la fecha. El club se profesionalizó en 1905 y desde entonces ha disfrutado de más de 115 años de trayectoria profesional, alcanzando la máxima categoría del fútbol inglés por primera vez en 1969 y consolidó su estatus en la Premier por primera vez en la temporada 2013-14.

deportes@eleconomista.mx