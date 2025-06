Sabalenka espera haber aprendido la lección de su derrota en París

La N.1 del mundo Aryna Sabalenka, espera haber aprendido la lección de su derrota contra la estadounidense Coco Gauff en la final de Roland Garros, sobre todo para poder controlarse emocionalmente en los grandes partidos, indicó este sábado a dos días del inicio de Wimbledon.

"Fue la peor final que he jugado en mi vida", dijo tras perder una ventaja de un set en París, lo que se interpretó por algunos como un menosprecio de la la bielorrusa a Gauff, con la que se disculpó posteriormente.

"Estaba completamente molesta conmigo misma y las emociones me superaron. Simplemente lo perdí todo", dijo Sabalenka en una conferencia de prensa previa a Wimbledon el sábado.

"Creo que me pongo demasiado emotiva en las últimas rondas de los torneos porque tengo este deseo de ganar. A veces eso me supera y puedo perder el control de mis emociones. Así que me encantaría mejorar eso".

"Honestamente, estoy algo agradecida por lo que me pasó en París porque pude aprender mucho. Pude sentarme a reflexionar y ser franca conmigo misma. Me di cuenta de muchas cosas sobre mí misma en esas últimas rondas".

Gauff, por su parte, dijo estar harta de tener que hablar de este episodio. "Todo está olvidado. Ya nos llevábamos bastante bien antes de que todo eso sucediera, por lo que no fue muy difícil aceptar esa disculpa", declaró este sábado.

Ambas han llegado a hacer un video en Tik Tok bailando sobre la hierba de Wimbledon para demostrar que no hay rencor entre ambas.

De lograr la victoria en Londres, Gauff seguiría los pasos de su compatriota Serena Williams, la última tenista que hizo el doblete Roland Garros-Wimbledon en un mismo año (2015).

No obstante, la joven norteamericana nunca a superado la 4ª ronda en el torneo londinense: "Me encantaría hacerlo, pero tampoco me pongo demasiada presión (...) Es una transición rápida (de la tierra a la hierba) y por eso creo que este tipo de doblete es tan difícil; pasas de ganar un torneo tan importante y tienes que volver a trabajar apenas unos días después".