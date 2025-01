Sabalenka de nuevo en la Final del Australian Open

Si la mejor del ranking WTA, es decir, Ayrna Sabalenka consigue el tricampeonato se unirá a un grupo de las únicas cuatro mujeres en lograr tres títulos de Grand Slam en este siglo, y la primera en el Abierto de Australia.

Sólo cinco tenistas en la Era Abierta lo han logrado en Australia: Margaret Court (1969-71), Evonne Goolagong Cawley (1974-76), Steffi Graf (1988-90), Monica Seles (1991-93) y Martina Hingis (1997-99).

“Estoy muy feliz de haberme puesto en esta situación en la que tengo la oportunidad de convertirme en uno de ellas. Por supuesto, siempre ha estado en mi mente que puedo hacer eso".

La bielorrusa que varias semanas ha logrado bajar del Top ranking a Iga Swiatek venció a Paola Badosa y jugará la final ante Madison Keys. Por tercera ocasión está en una final ‘aussie’.

“Me siento como en casa, esto ya lo pensé el año pasado, me siento tan bien aquí, además recibo mucho apoyo, lo cual esta temporada lo he sentido todavía más. Volver a este Grand Slam es como a casa, lo conozco todo, cada una de las áreas. Salgo ahí fuera y siento que todo el mundo grita mi nombre, que me apoyan, se me pone la piel de gallina cada vez que escucho mi nombre en las gradas. Es increíble sentir tanto cariño aquí”.

Sabalenka ha ganado 20 partidos consecutivos en Melbourne y sólo Madison Keys puede evitar que alcance el puesto 21 en la final del sábado.

Sabalenka tiene hoy una marca de 11-0 con un récord de 4-1 sobre Keys. Eso apunta a que podría derrotar a la estadounidense, pero Melbourne no ha visto un triplete desde 1999, cuando Hingis, de 18 años, derrotó a Amelie Mauresmo en sets corridos. Ese fue el año de transición cuando Graf ganó el último de sus 22 títulos importantes en París, y Williams ganó el primero de 23 en el Abierto de Estados Unidos.

“En cada momento importante me mantengo disciplinada pensando en la táctica. Eso sí, honestamente, siento que la táctica está en mi cabeza, pero sigo mis instintos la mayoría del tiempo, es como una especie de equilibrio que tengo que encontrar. Cada vez que siento que mis instintos no están funcionando, vuelvo a la táctica. Cada vez que siento que es el momento de confiar más en mí mismo, lo hago. Todo es un balance, pero tienes que entender muy bien cómo manejar eso”.

